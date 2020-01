To było do przewidzenia. Po decyzji kibiców, którzy wybrali Bartosza Zmarzlika najlepszym polskim sportowcem 2019 roku w w 85. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i Polsatu, słychać głosy wzburzenia. Czy żużlowy mistrz świata zasłużył, by wyprzedzić czołowego napastnika globu, Roberta Lewandowskiego? W dyskusji pojawiają się także bardzo mocne głosy, artykułowane przez znane osobistości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartosz Zmarzlik: To wszystko wywołuje u mnie dreszcze. Wideo TV Interia

Jedno nie ulega wątpliwości: zarówno Zmarzlik, jak i Lewandowski pokazali wielką klasę. W nieco odświeżonej formule plebiscytu, gdy do rozstrzygnięcia pozostało już tylko nazwisko tego pierwszego, a w oczekiwaniu ich dwóch, prowadzący galę zaprosili na scenę obu wielkich bohaterów polskiego sportu. Ci szczerze sobie pogratulowali, a Zmarzlik, zwracający się do starszego o ledwie kilka lat "Lewego" per "pan", swoim skromnym zachowaniem "kupił" sobie jeszcze więcej sympatyków.

Reklama

Zmarzlik w minionym roku dołączył do absolutnie elitarnego grona w polskim żużlu. Przedstawiciel dyscypliny, która w naszym kraju ma mnóstwo kibiców, stał się dopiero trzecim Polakiem w historii, który sięgnął po tytuł mistrza świata. Przed 24-latkiem tej sztuki dokonali jedynie Jerzy Szczakiel oraz Tomasz Gollob.

Lewandowski to również absolutnie najwyższa klasa sportowa. Napastnik Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski, pod względem globalnej rozpoznawalności, bije Zmarzlika na głowę. Piłkarz poprawia kolejne rekordy w Bundeslidze, stał się żywą ikoną Bayernu Monachium, z klubem sięgnął po mistrzostwo Niemiec, jest gwiazdą naszej kadry, ale... I właśnie tu, o prymarności jednego nad drugim, trwa żarliwa dyskusja.

O bardzo ostre komentarze pokusił się, słynący z ciętego języka, były świetny napastnik reprezentacji Polski Wojciech Kowalczyk. Srebrny medalista z Barcelony (1992 rok) napisał bez ogródek, w kontrowersyjnej formie, co myśli o takim wyborze kibiców sportu.