Bartosz Kurek został najlepszym sportowcem Polski w 84. plebiscycie "Przeglądu Sportowego", organizowanym wspólnie z telewizją Polsat. To MVP ubiegłorocznych mistrzostw świata, które wygrała siatkarska reprezentacja Polski.

Zdjęcie Bartosz Kurek z partnerką Anną Grejman /Leszek Szymański /PAP

Na początku oddano hołd Irenie Szewińskiej, wybitnej polskiej lekkoatletce, która zmarła w ubiegłym roku. Podczas gdy na telebimie wyświetlano zdjęcia siedmiokrotnej medalistki olimpijskiej i czterokrotnej zwyciężczyni tego plebiscytu, śpiewała Maryla Rodowicz, a uczestniczy gali na stojąco żegnali mistrzynię, która w czerwcu przegrała długą walkę z chorobą nowotworową. Mężowi Januszowi Szewińskiemu zakręciła się łza w oku.

Reklama

Zwycięzcą 84. plebiscytu został Bartosz Kurek.

- Byłbym naiwniakiem i głupcem, gdybym myślał, że to jest moja nagroda, indywidualne wyróżnienie tylko dla mnie. Panowie, złota drużyno, to dla was, tak wam dziękują Polacy. Tak wam dziękują kibice i tak wam dziękuję ja, prywatnie wasz kolega, ale też wielki fan tego, co robicie na boisku - powiedział Kurek po odebraniu statuetki.

- Kamil jesteś bogiem, a ja tylko tu na chwilę wskoczyłem - dodał.



Kurek jest pierwszym w historii siatkarzem, który wygrał ten plebiscyt. Jego postawę doceniono także poza krajem - został najlepszym siatkarzem Europy 2018 roku.

W 84. plebiscycie wyprzedził Kamila Stocha i Michała Kubiaka.

Skoczek narciarski zdobył podczas igrzysk w Pjongczangu złoty medal na dużym obiekcie i brąz wraz z kolegami w drużynie, zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni, wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata oraz wywalczył dwa krążki mistrzostw świata w lotach - srebro indywidualnie i brąz w drużynie.

Natomiast Kubiak to kapitan "złotej" drużyny siatkarskiej.



Oto czołowa "10":

Bartosz Kurek Kamil Stoch Michał Kubiak Justyna Święty-Ersetic Adam Kszczot Bartosz Zmarzlik Anita Włodarczyk Andrzej Bargiel Robert Lewandowski Michał Haratyk

Pozostałe nagrody:

Drużyna Roku - reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn

Drużynowy Trener Roku - Vital Heynen (trener reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn)

Indywidualny Trener Roku - Stefan Horngacher (trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich)

Mecenas Polskiego Sportu - Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie

Nadzieja Polskiego Sportu - Energa SA

Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny - Igor Sikorski

Serce dla Sportu- Olimpiady Specjalne Polska

Wyczyn Roku - himalaiści uczestniczący w akcji ratunkowej na Nanga Parbat