8 maja Spodek będzie świętować 50. urodziny

​8 maja 1971 r. Spodek w Katowicach po raz pierwszy przyjął swoich gości. Dokładnie w 50. urodziny tej legendarnej hali widowiskowo-sportowej zarządca obiektu organizuje Studio Spodek, które przypomni dzieje obiektu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ZAKSA - Trentino. Łzy radości siatkarzy ZAKSY po zdobyciu Ligi Mistrzów! (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

- 8 maja br. nadawać będziemy online ze Studia Spodek. W rozmowach z architektami, sportowcami, osobami związanymi z obiektem przypomnimy emocje, wspomnienia i przeżycia. Opowiemy także o tym, co ekscytującego przed nami. Wybierzemy się na wirtualny spacer po zakamarkach Spodka i przywołamy najciekawsze wydarzenia. Zapraszamy do wspólnego świętowania urodzin, tak jak obecnie to możliwe - online - zapowiedział w środę prezes firmy PTWP Event Center, operatora Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach Marcin Stolarz.

Reklama

Studio Spodek oglądać będzie można 8 maja br. na Facebooku Spodka oraz stronie www.spodekkatowice.pl od godziny 10. Gospodarzami studia będą dziennikarz Piotr Myszor i Przemek Myszor - muzyk zespołu Myslovitz. Ich pierwszym gościem będzie prezydent Katowic Marcin Krupa.

O godz. 10.00 rozpocznie się debata z udziałem wybitnych architektów, którą poprowadzi autorka cenionych publikacji o architekturze, dziennikarka Radia 357 Anna Dudzińska. Uczestnicy przypomną, w jakich okolicznościach powstała architektoniczna ikona Katowic, dlaczego zdecydowano o zmianie pierwotnej lokalizacji, czemu Spodek zawdzięcza swój kształt oraz jaka może czekać go przyszłość.

Spodek na przestrzeni lat był gospodarzem licznych sportowych wydarzeń. To tutaj polscy zapaśnicy zostali mistrzami Europy i świata, hokeiści odnieśli niespodziewane zwycięstwo nad ZSRR w 1976 r., a w ostatnich latach o szybkie bicie serca przyprawiali kibiców siatkarze. O najciekawszych meczach, spektakularnych wynikach, historiach mniej znanych rozmawiać będą znani sportowcy. Początek tej debaty o godz. 11.15.

Ostatnia z planowanych debat pokaże nam mniej znane oblicze Spodka, przybliży najciekawsze imprezy, targi, rewie, cyrki, festiwale, kongresy, e-sport. Jej uczestnicy omówią wielofunkcyjność obiektu i jego unikalne cechy.

Wieczorem, w godz. 21-23, na elewacji Spodka wyświetlane będą daty przypominające 50 najciekawszych wydarzeń z 50-letniej historii kultowego obiektu. Przez cały 2021 r. zarządca Spodka przybliża także fakty, nowinki architektoniczne oraz znane tylko nielicznym anegdoty. Cykl 50 ciekawostek na 50-lecie Spodka śledzić można na stronie internetowej oraz na Facebooku.

Spodek to obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych. Oddany do użytku w 1971 r., wpisał się na stałe w krajobraz Katowic i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon architektury w Polsce. Od 50 lat gości wielkie wydarzenia, koncerty, imprezy sportowe i wystawiennicze. Trybuny hali mieszczą 11 tys. osób, kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, salę gimnastyczną oraz hotel.

Innowacyjny projekt Spodka to dzieło Macieja Gintowta i Macieja Krasińskiego. Prace konstrukcyjne rozpoczęły się w 1964 r. Siedem lat później nastąpiło uroczyste otwarcie niezwykle śmiałego, jak na ówczesne czasy, obiektu. Była to jedna z pierwszych na świecie budowli zwieńczonych dachem w kształcie kopuły. Wykonawcą konstrukcji Spodka był Andrzej Żórawski. Zwolennikiem budowy nowoczesnej hali w centrum Katowic był ówczesny śląski wojewoda gen. Jerzy Ziętek, który chciał, by stała się ona symbolem miasta. Budowa trwała do 1971 roku.

Pierwszą imprezą w Spodku były zorganizowane 8 maja 1971 r. obchody 50. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Do Spodka przybyli wtedy: I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, przewodniczący Rady Państwa Józef Cyrankiewicz i premier Piotr Jaroszewicz. Uroczystość uświetniły występy zespołu "Śląsk" oraz Anny German i Ewy Decówny.

Zdjęcie Spodek gościł wiele ważnych imprez jak ME siatkarzy w 2017 roku / AFP

Autorka: Anna Gumułka