W Warszawie wystartował 56. Rajd Barbórka. Rywalizacja odbywa się na pięciu odcinkach specjalnych - trzy na Bemowie, dwa na torze Modlin i wieczorne, słynne "Kryterium Asów" na ulicy Karowej w Warszawie. Po trzech próbach na prowadzeniu jest faworyt - Kajetan Kajetanowicz.

Po pokonaniu trzech rajdowych prób, jednej na Bemowie i dwóch Modlinie prowadzi Kajetan Kajetanowicz a więc faworyt, ale bardzo mocno naciska go młody, utalentowany Mikołaj Marczyk, czyli aktualny wicemistrz Polski. Traci do Kajetana zaledwie 69 setnych sekundy. Walka zapowiada się pasjonująco. O wszystkim mogą przesądzić naprawdę drobne detale. Oczywiście to nie będzie koniec rajdowych emocji, bo wieczorem czeka nas jeszcze Kryterium Asów na ulicy Karowej.

Na liście startowej jest ponad 90 załóg. W rajdzie zmierzą się między innymi: czterokrotny wicemistrz świata Fin Mikko Hirvonen, mistrzowie Europy Krzysztof Hołowczyc i Kajetan Kajetanowicz oraz cała krajowa czołówka.Rajd Barbórka, tradycyjnie zamykający sezon sportów motorowych w Polsce, nie jest imprezą, w której kierowcy walczą o punkty do klasyfikacji końcowej mistrzostw Polski. To impreza, podczas której zawodnicy dziękują kibicom za doping w całym sezonie, żegnają się z nimi do przyszłego roku.





Trasa tegorocznej Barbórki jest zbliżona do ubiegłorocznej. W programie są dwa odcinki pokonywane dwukrotnie: Autodrom Bemowo i Tor Modlin. Zmieniony został harmonogram. W sobotni poranek 1 grudnia kierowcy pokonają rozszerzoną trasę odcinka Bemowo, następnie pojadą do Modlina, gdzie zostaną rozegrane dwa odcinki. Po powrocie na Bemowo ponownie będzie ich czekać rywalizacja na terenie autodromu Automobilklubu Polski, gdzie odbędą się odcinki OS4 i OS5.



- Na trasie są bardzo jednolite warunki. To fajnie, bo walka jest zacięta. Jedzie mi się dobrze, ale nie rewelacyjnie. Mam trochę trudności manualnych. Mało testów powoduje, że mylę się nawet przy zmianie biegów. Mam zarówno redukcję, jak i zmianę na wyższy bieg w prawej ręce, inaczej niż w moim samochodzie cywilnym i rajdówce, którą startuję na co dzień. Nie zdążyłem sobie wyrobić tego odruchu na testach, brakuje pamięci mięśniowej. Pomimo tego jest dobrze. Prowadzimy w rajdzie, a to najważniejsze. Na dwóch ostatnich odcinkach postaramy się pojechać najszybciej, jak się da - komentuje kierowca Lotos Rally Team, Kajetan Kajetanowicz.

Rajd Barbórka 2018 - nieoficjalna klasyfikacja po OS 3 (Top 10):

1. Kajetanowicz / Szczepaniak (Ford Fiesta WRC) 11:15,65 s.

2. Marczyk / Gospodarczyk (Skoda Fabia R5) +0,69 s.

3. Byśkiniewicz / Jędraszek (Hyundai i20 R5) +24,01 s.

4. Ratajczyk / Szcześniak (Mitsubishi Lancer EVO X) +24,58 s.

5. Kuchar / Dymurski (Peugeot 208 RX) +27,84 s.

6. Chuchała / Rozwadowski (Subaru Impreza STI) +30,22 s.

7. Oleksowicz / Sienkiewicz (Subaru Impreza GT) +36,67 s.

8. Grzesiński / Tutaj (Ford Fiesta VS) +37,95 s.

9. Brzeziński / Obuchowski (Ford Fiesta Proto) +42,32 s.

10. Bouffier / Panseri (Ford Fiesta Proto) +43,52 s.

Zdjęcie Załoga Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak jadąca samochodem Ford Fiesta WRC na trasie odcinka specjalnego Autodrom Bemowo, podczas 56. Rajdu Barbórka rozgrywanego w Warszawie. /Leszek Szymański /PAP



Patryk Serwański, Arkadiusz Grochot, RMF FM