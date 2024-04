32. Bieg Konstytucji 3 Maja startuje już niebawem! Dostępnych jest kilkadziesiąt ostatnich numerów startowych!

Ostatnie numery startowe

Atrakcyjna trasa dla biegaczy

Medale na pamiątkę

Na mecie na wszystkich uczestników czekają pamiątkowe medale. We wzorze nawiązano do fragmentu Zamku Królewskiego z obrazu Jana Matejki i do tekstu Konstytucji z 1791 roku!

- Cieszę się, że tak licznie zgromadzimy się 3 maja. Co roku widok biegaczy raduje serce. To piękne, że aż tyle osób pragnie w aktywny sposób spędzić ten wyjątkowy dzień, którym jest rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Mam nadzieję, że medal przypadnie Wam do gustu i będzie miłą pamiątką z biegu, przypominającą o ukończeniu kolejnego wyzwania na waszej biegowej drodze. Pamiętajmy, że to wydarzenie otwiera, jak co roku, Warszawską Triadę Biegową. W następnej kolejności zapraszam na Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości, które również będą świetną okazją na świętowanie rocznic wydarzeń mających olbrzymi wpływ na bieg historii kraju. Wierzę, że tegoroczna triada będzie dla wielu z Was znakomitą przygodą, okazją do debiutu czy walki o życiówkę i już dziś, prezentując pierwszy medal, życzę Wam znakomitych wyników i dobrej zabawy! - mówi Renata Kaznowska, Wiceprezydent Warszawy.