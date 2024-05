32. Bieg Konstytucji 3 Maja przechodzi do historii! Na mecie ponad pięć tysięcy osób!

Rozpoczęcie Warszawskiej Triady Biegowej

- Tegoroczny układ popularnej Majówki sprzyjał wyjazdom, pogoda zaś leniwemu odpoczywaniu w cieniu, ale Warszawiacy i nie tylko po raz kolejny pokazali, że świętowanie na biegowo to ich ulubiona forma spędzania weekendów! - mówiła Magda Skrocka, Dyrektor Biegu Konstytucji 3 Maja. - Wyjątkowe i pełne symboliki święto dla Polski, wyjątkowe wydarzenie rozpoczynające stołeczny biegowy cykl, wyjątkowa i niezwykle malownicza trasa, licznie zgromadzeni kibice i prawie pięć tysięcy osób na mecie! Jestem dumna z każdego uczestnika i każdego bliskiego, który zdecydował się spędzić z nami ten dzień - to były piękne sportowe chwile!

Trasa malownicza i sprzyjająca rekordom!

Oprócz kategorii generalnej mężczyzn i kobiet nagrodzono także najszybszych uczestników na wózkach z napędem bezpośrednim oraz najlepszych: Warszawiaka i Warszawiankę. Wyróżnienie otrzymają także 32 i 1791 osoba, która ukończyła bieg - to rozstrzygnięcie poznamy po tym, gdy wyniki biegu otrzymają status oficjalnych. Na mecie na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe medale. We wzorze nawiązano do fragmentu Zamku Królewskiego z obrazu Jana Matejki i do tekstu Konstytucji z 1791 roku.