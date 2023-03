Justus "Flobby" von Eitzen nie żyje. Tragiczne okoliczności śmierci 22-latka

" SK Gaming to wiodąca organizacja e-sportowa i jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie marek w konkurencyjnych grach wideo" - tak na swojej stronie internetowej przedstawia się sama firma, w której von Eitzen - po zakończeniu kariery w charakterze gracza, działał jako twórca treści.

Od wtorku społeczność SK Gaming jest w zupełnej rozsypce i pogrążyła się w żałobie. Ten ledwie 22-letni młodzieniec zdecydował się na desperacki krok, odbierając sobie życie . Do tragedii doszło w strasznych okolicznościach, przedstawionych w żałobnym wpisie, upublicznionym na profilu organizacji na Twitterze.

" Jesteśmy zszokowani, z niedowierzaniem, brak nam słów . Musimy się pożegnać. Nasz kolega z zespołu i współpracownik, a przede wszystkim drogi przyjaciel nas wszystkich. I zawsze będziemy go pamiętać za światło i radość, które wniósł do naszego życia i w serca tak wielu" - dodano na profilu SK Gaming.

Następnie zwrócono się do bliskich, opłakujących śmierć 22-latka i przechodzącymi przez piekło w tych - jak napisano - mrocznych godzinach.

"Nie możemy nawet pojąć, przez co teraz przechodzicie. Po prostu brak słów na pocieszenie w tym trudnym czasie. Najlepsze, co możemy wyrazić, to wiedzieć, że jest tak wielu, którzy opłakują cię z głębi serca. Justusie, będzie nam bardzo brakować Twojej przyjaźni i szczerości. Spoczywaj w pokoju" - podkreślono w pełnym bólu wpisie.