2:6 i pobudka w Burundi. Po sensacji Polka znów błysnęła

Turniej rangi ITF W35, a taki odbywa się obecnie w Bużumburze w Burundi, to w obecnej tenisowej nomenklaturze niedawny ITF W25, czyli z pulą nagród 25 tys. dolarów. Triumfatorka zgarnia 35 punktów do rankingu WTA, stąd ta zmiana. Niżej "wyceniane" są tylko turnieje ITF W15.

I to właśnie praktycznie tylko w turniejach ITF W15 Hertel docierała do tej pory do fazy ćwierćfinałowej, po raz ostatni w lutym, w Manacor na Majorce - miejscu, gdzie urodził się Rafael Nadal. Wyjątek był jeden, niespełna pięć lat temu temu Hertel wystąpiła w imprezie W25 w Kozerkach.