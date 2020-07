13 koni pobiegnie po zwycięstwo w 76. Wyścigu Derby na Służewcu

13 jeźdźców rywalizować będzie w niedzielę na służewieckim torze w najbardziej prestiżowej gonitwie sezonu 2020 - Westminster Derby - dla 3-letnich koni pełnej krwi angielskiej.

Jedyną klaczą w stawce jest trenowana przez Adama Wyrzyka, niepokonana w dziewięciu startach w karierze Inter Royal Lady, na której pojedzie jego córka, kandydatka dżokejska Joanna.



Szkoleniowiec jest w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż do wyścigu zgłoszone zostały jeszcze dwa konie z tej samej stajni: Night Thunder oraz Hipop de Loire.

Na temat ewentualnego sposobu rozegrania wyścigu nie chciał się wypowiadać.



"Taktyka jest tajna i najlepiej, aby rywale nie znali jej szczegółów. Staram się nie zajmować Derby. To trudna sztuka. Można mieć dobrego konia, a Derby uciekają. To magiczny wyścig. Stres jest jak się ma faworyta" - podkreślił Wyrzyk.



W niedzielę, w dwudziestym dniu wyścigów w sezonie 2020 rozegranych zostanie dziewięć gonitw, a ta najważniejsza rozpocznie się o godz. 16.30. Na nagrody w wyścigu Derby przeznaczono 175 tys. złotych. Premią za pierwsze jest 100 tys, a za kolejne 40, 20, 10 i 5 tys. złotych. Nagrodę dodatkową dla zwycięzcy w wysokości 50 tys. złotych funduje partner sezonu 2020 Westminster Unternehmensgruppe.

Zdjęcie Trwa sezon wyścigów konnych na Służewcu / Szymon Starnawski/Polska Press / East News

Ze względu na pandemię dni wyścigowe na Służewcu z udziałem publiczności odbywają się w wysokim reżimie sanitarnym. Na trybunie II może być zajętych tylko 25 proc. miejsc siedzących, osoby przebywające na terenie otwartym muszą zachować minimum dwa metry odległości od siebie, liczba biletów jest ograniczona, a tylko osoby siedzące na trybunie II mogą przebywać bez maseczek. Na pozostałym terenie dostępnym dla publiczności należy mieć założoną maseczkę, aby zakrywała nos i usta. Zgodnie z rozporządzeniem z 12 czerwca 2020 roku możliwa jest tylko internetowa sprzedaż biletów.



Derby to najważniejsza w jeździeckim światku gonitwa w karierze każdego konia. W odróżnieniu do wielu innych prestiżowych wyścigów dystansowych, w tym można wziąć udział tylko raz w danym kraju - jest otwarty wyłącznie dla trzyletnich koni pełnej krwi angielskiej. Gonitwa rozgrywana jest na wielu torach na różnym dystansie. W Polsce jest to 2400 metrów, w Wielkiej Brytanii półtorej mili, we Francji 2000 m, natomiast w USA 2100 m.



Do niedzielnego 76. wyścigu Derby zgłoszono następujące konie:



Sewerus (trener Wojciech Olkowski/dżokej Jan Verner)

Night Thunder (Adam Wyrzyk/Szczepan Mazur)

High in Dancer (Maciej Jodłowski/Martin Srnec)

Hipop de Loire (Wyrzyk/Tomas Lukasek)

Proletarius (Wyrzyk/kandydat dżokejski Ireneusz Wójcik)

Neverland (Andrzej Laskowski/kandydatka dżokejska Daria Panczew)

Petit (Krzysztof Ziemiański/Michał Abik)

Inter Royal Lady (Wyrzyk/kandydatka dżokejska Joanna Wyrzyk)

Timemaster (Krzysztof Ziemiański/Stefano Mura)

Gran Emperor (Jodłowski/Anton Turgajew)

Night Tornado (Ziemiański/kandydat dżokejski Błażej Giedyk)

Airy Boy (Maciej Janikowski/Aleksander Reznikow)

Saiget (Michal Borkowski/Clement Cadel)



W rankingu trenerów, od 1 stycznia do 12 lipca 2020 liderem jest Adam Wyrzyk, którego trenowane konie odniosły 28 zwycięstw, 23 razy przybiegły na drugim i 12 razy na trzecim miejscu. Drugą lokatę zajmuje Michał Borkowski (12-5-8), a trzecią Maciej Kacprzyk (11-4-5).



Stawce jeźdźców przewodzi Szczepan Mazur (rocznik 1995), który przygodę na torze wyścigowym rozpoczął 8 maja 2011 roku, a tytułem dżokeja szczyci się od dwóch lat. W 2020 roku startując 119 razy zaliczył 33 wygrane, 18 razy był drugi i 17 razy trzeci.



"Myślę sobie, dlaczego nie miałbym zwyciężyć w niedzielę. Do trzech razy sztuka. Dwukrotnie wygrałem ten prestiżowy wyścig. Pierwszy raz w 2012 roku, kiedy dosiadałem Natalie of Budysin oraz sześć lat później na Fabulous Las Vegas" - powiedział Mazur urodzony w Brzegu Dolnym.



Tuż za nim w rankingu plasuje się Kamil Grzybowski - 98 startów i bilans (16-16-10) wyprzedzając Kirgiza Sanżara Abajewa - 65 występów (13-5-11).



W trakcie Gali Derby odbędą się konkursy na najpiękniejsze kapelusze. Konkurs nr 1 mieć będzie miejsce na Służewcu, natomiast numer 2 rozegrany zostanie online, dzięki czemu będą mogły wziąć w nim osoby z całej Polski.



Przed rokiem ten prestiżowy wyścig wygrała Nemezis pod brytyjskim dżokejem Fergusem Seeneyem. Dystans 2400 metrów pokonała w czasie 2.29,61. Drugi na celowniku był ogier Ophelia's Aidan (szwedzki dżokej Per-Anders Graber). Trzecie miejsce przypadło klaczy Pride of Nelson, na której jechał Czech Tomas Lukasek. Ogromnie zadowolony z przebiegu gonitwy był wówczas Andrzej Walicki, gdyż było to 13. zwycięstwo w wyścigu Derby w jego 50-letniej pracy trenerskiej. Pierwszy sukces zanotował w 1971 roku, kiedy wygrała Daglezja.



Wybudowany w latach trzydziestych XX wieku tor na Służewcu jest jednym z najładniejszych obiektów w Europie. Dzięki ponadczasowej architekturze i dobremu położeniu zawsze przyciąga spore rzesze publiczność. Pierwsze wyścigi odbyły się na nim w 1939 roku. Wcześniej rywalizowano na torze na Polu Mokotowskim.



