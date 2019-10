11-letni rajdowiec z Krakowa walczy z nowotworem

Motorsport to największa pasja 11-letniego Kuby, należącego do grupy Enduro Nowa Huta. Życie chłopca zakochanego w szybkiej jeździe w jednym momencie wywróciło się jednak do góry nogami w chwili, gdy zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową.

Ryk silników, ekstremalna jazda i podwyższony poziom adrenaliny we krwi do tej pory były codziennością w życiu Kuby. 11-latek z Krakowa jest zakochany w sportach motorowych i pomimo młodego wieku doskonale radzi sobie na dwóch kółkach.

W klubie, do którego należy Kuba mówią, że jego przygoda w motorsporcie dopiero co się kształtowała. Chłopak rozpoczął ją około półtora roku temu i jeździł amatorsko. To za wcześnie na sukcesy, ale wszyscy zgodnie przyznają, że najmłodszy zawodnik Enduro Nowa Huta ma zaciętość do przebywania w świecie enduro i sportów samochodowych.





Jego przygoda ze sportem została brutalnie przerwana przez chorobę. W czerwcu Kuba trafił nagle do szpitala, gdzie okazało się, że w okolicach klatki piersiowej pojawił się guz. Diagnoza - chłoniak limfablastyczny trzeciego stopnia.

Obecnie chłopiec przebywa na Oddziale Hematologiczno-Onkologicznym w krakowskim Prokocimiu i dzielnie walczy z chorobą. Aby pomóc mu w zmaganiach z przeciwnościami losu, utworzona została specjalna zbiórka internetowa.

Pieniądze można także wpłacać na specjalne konto Fundacji Pomocy "Nowy Świat", w tytule wpisując: "JAKUB JEDRZEJEWSKI". Numer konta: 28 2490 0005 0000 4530 8707 4053.

Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące leczenie oraz rehabilitację 11-latka.

Tutaj możesz wesprzeć walkę o zdrowie małego wojownika!

