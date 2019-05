Bogaty, a przy tym zróżnicowany program sportowy, koncerty, spotkania z gwiazdami, ponad 650 tys. zł w nagrodach (!) i - wszystko na to wskazuje - rekordowa frekwencja. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju zapowiada huczne, dziesiąte urodziny! Korki od... izotoników i wody mineralnej w uzdrowisku wystrzelą za 100 dni, ale tylko do końca maja obowiązują niższe stawki opłat startowych. - Jeśli planujecie start w Krynicy, warto zapisać się już teraz! - zachęcają gospodarze krynickiej imprezy.

Na wyścigi, dla zdrowia i zabawy

TAURON Festiwal Biegowy to jedna z największych, a przy tym najwszechstronniejsza impreza biegowa w Polsce. W ciągu trzech dni rozgrywanych jest tu 30 biegów i marszów na trasach ulicznych i górskich o łącznej długości ponad 300 km. - W programie imprezy coś dla siebie znajdą zarówno początkujący jak i doświadczeni biegacze, Ci biegający rekreacyjnie i zawodowcy ścigający się o nagrody, indywidualiści i drużyny, młodzi i starsi, całe rodziny! - zaprasza Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego i pomysłodawca Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju, aktywny biegacz.

Katalog biegów ulicznych w Krynicy-Zdroju otwiera najszybszy bieg na 10 km w kraju - Życiowa Dziesiątka, rozgrywana w randze Mistrzostw Polski Masters. Można też pobiec na 15 km czy półmaraton. Królewskim dystansem imprezy w uzdrowisku jest Koral Maraton. Z kolei konkurencje górskie to dystanse od 2,6 km na wskroś alpejskiej wspinaczki w Biegu na Jaworzynę Krynicką, przez 22 km Runek Run po kultowy Bieg 7 Dolin 34/64/100 km. Urodzinową nowością w programie są biegi na 80 i 117 km, z premierowym dla Festiwalu odcinkiem trasy między Rogaczem a Rytrem.

Biegowym harpaganom dedykowana jest festiwalowa etapówka - Brubeck Iron Run, którą wydłużono w tym roku do 100 mil (160 km). Przez 3 dni uczestnicy wystartują aż 9 razy w górach i na ulicy o różnych porach dnia. Prócz rywali, biegacze zmagają się tu z samym sobą - ze zmęczeniem, sennością. - Czasu na regenerację jest mało, bo kolejne biegi startują w kilkugodzinnych odstępach. A jeszcze trzeba się zmieścić w ostrych limitach czasowych... - wskazuje Zygmunt Berdychowski, który w 2015 r. sam ukończył tę morderczą konkurencję.

W programie sportowym Festiwalu są też konkurencje klasyczne (Krynicka Mila), biegi typu fun run (Bieg Przebierańców, Bieg w krawacie), Bieg Kobiet, biegi dla dzieci i młodzieży (od 300m do 1 km) i propozycje dla całych familii - Rodzinny Bieg Nocny 5 km, Sztafeta Deptaka czy klasyfikacja "Najszybsza rodzina" w której poszczególni członkowie rodziny rywalizują w biegach na 1, 10 i 21 km. Z kolei miłośnicy marszów nordyckich ścigają się o medale Mistrzostw Polski w nordic walking, a w marszu "Przegoń Zawał" wspierają profilaktykę chorób układu krwionośnego.

Meta biegu to... dopiero początek atrakcji!

Dla uczestników dziesiątej edycji TAURON Festiwalu Biegowego kryniccy organizatorzy przygotowują okazałe nagrody o rekordowej wartości ponad 650 tys. zł. Najwyższe nagrody otrzymają Ci zawodnicy, którzy wzniosą się na - nomen omen - wyżyny swoich umiejętności i pobiją polski rekord trasy Życiowej Dziesiątki (premia 10 tys. zł) oraz rekordy trasy Biegu 7 Dolin 100 km (15 tys. zł premii - w sumie 40 tys. zł za zwycięstwo i rekordowy bieg w tej konkurencji). W sumie blisko pół miliona złotych zostanie wypłaconych w gotówce!

To nie koniec nagród, bo jeden z uczestników Festiwalu odjedzie do domu nowiutkim samochodem! Wieloletni sponsor nagrody - Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów "Koral" z Nowego Sącza - obiecało biegaczom wyjątkowy, urodzinowy egzemplarz auta! - Biegacze sami zapracują sobie tę nagrodę, co oczywiście służy propagowaniu idei biegania. Bardzo nas to cieszy, bo dyscyplina zdobywa kolejne rzesze zwolenników - mówi Mariusz Jurek, Dyrektor Generalny PPL Koral.

TAURON Festiwal Biegowy to także bogaty program imprez towarzyszących - koncerty, targi EXPO oraz Forum Sport, Zdrowie, Pieniądze z warsztatami i spotkaniami z osobistościami świata sportu. W ubiegłych latach Krynicę odwiedzili m.in. ś.p. Irena Szewińska, Małgorzata Hołub, Iga Baumgart-Witan, Oktawia Nowacka, Denis Urubko, Marcin Lewandowski, Adam Korol czy trener Bogdan Wenta. Nazwiska gości tegorocznej edycji oraz artystów, którzy zaprezentują się na festiwalowej scenie - jak na festiwal przystało - poznamy w wakacje.

Kurs na rekord! Przyłącz się!

W 2018 r. w Krynicy pakiety startowe TAURON Festiwalu Biegowego odebrało 8,6 tys. osób z Polski i zagranicy, co jest rekordem frekwencji Festiwalu. Zapisy do dziesiątej edycji wskazują, że wynik ten może zostać poprawiony! Na nieco ponad trzy miesiące przed startem lista zgłoszeń jubileuszowej edycji Festiwalu obejmuje już blisko 6 tys. osób.

Zgłoszenia przyjmowane są w portalu www.festiwalbiegowy.pl. 1 czerwca nastąpi zmiana zmiana progu opłat startowych na wyższe. - Warto zapisać się już teraz. Do końca maja obowiązują niższe opłaty startowe - zachęca Anna Czerwińska, prezes Fundacji "Festiwal Biegów", organizatora TAURON Festiwalu Biegowego.

Jak wyliczają organizatorzy, przy wcześniejszym zgłoszeniu najwięcej oszczędzą uczestnicy najtrudniejszych, najdłuższych i najbardziej popularnych biegów Festiwalu - różnica we wpisowym do Iron Run i Biegu 7 Dolin na dystansach od 64 do 117 km to 40 zł. Wpisowe do Koral Maratonu i półmaratonu wzrośnie o 20 zł, półmaratonu, Życiowej Dziesiątki - o 10 zł.

- Przypominamy również, że wraz ze zmianą progów automatycznie zmieniają się kwoty opłat startowych w dokonanych, ale niepotwierdzonych wpłatą zapisach. Tylko opłacone zgłoszenie jest gwarancją otrzymania i odebrania w biurze zawodów pakietu startowego 10. TAURON Festiwalu Biegowego - wyjaśnia Anna Czerwińska.

Dokończenia, a także aktualizację zgłoszenia (jeśli np. chcemy zmienić wybrane wcześniej biegi) umożliwia Profil Uczestnika Festiwalu Biegowego. Logując się do niego możemy szybko i bezkosztowo opłacić start w Krynicy (link poniżej). Wpłat za udział w 10. TAURON Festiwalu Biegowym można dokonywać także bezpośrednio na konto Fundacji "Festiwal Biegów" (numer rachunku dostępny jest w regulaminie imprezy).

10. TAURON Festiwal Biegowy - 6-8.09.2019, Krynica-Zdrój:

· Program sportowy: https://bit.ly/2JSTFFj

· Regulamin imprezy: https://bit.ly/2HvZ3wm

· Profil uczestnika (nieopłacone zgłoszenia): https://bit.ly/2PVg7i7

· Rejestracja uczestników: https://bit.ly/2SXCFQh

Partnerem tytularnym 10. TAURON Festiwalu Biegowego jest TAURON Polska Energia SA.

Partnerami imprezy są: Miasto i Gmina Krynica-Zdrój, Miasto i Gmina Muszyna, Uzdrowisko Krynica-Żegiestów, MOSiR w Krynicy-Zdroju, Małopolska, Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów "Koral", Bakalland, Maspex, Muszynianka, Brubeck.

Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.