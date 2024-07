Widzew chce napastnika z francuskiej Ligue 1. Błyszczał w Ekstraklasie

Hamulić na szersze wody wypłynął w Stali Mielec. Trafił do niej z litewskiej ekstraklasy. Tam w 49 spotkaniach strzelił 22 gole. Klub z Podkarpacia najpierw go wypożyczył, a gdy Hamulić w 17 występach zdobył dziewięć bramek, zdecydował się na transfer definitywny. To był świetny interes, bo Stal w styczniu 2023 zapłaciła za Bośniaka 150 tysięcy euro, a tydzień później sprzedała go do francuskiego Toulouse FC za 2,5 mln euro. Reklama

W Ligue 1 Hamulic jednak sobie nie poradził. W rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 zagrał sześć spotkań i nie zdobył gola. Jesień poprzednich rozgrywek spędził w holenderskiej ekstraklasie. W Vitesse Arnhem wystąpił w 13 meczach i ponownie nie strzelił bramki. I wrócił na chwilę do Toulouse. Tym razem został wypożyczony do rosyjskiego Lokomotiwu Moskwa. Tam zagrał tylko 15 minut i podczas treningu doznał kontuzji, która oznaczała, że do końca sezonu już nie zagra. Teraz ponownie jest zawodnikiem francuskiego klubu.

Prawdopodobnie jednak nie na długo. Od dłuższego czasu napastnika szuka bowiem Widzew. W przerwie między sezonami odszedł Jordi Sanchez, a Bartłomiej Pawłowski doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry co najmniej do końca roku. To byli najbardziej skuteczni zawodnicy drużyny w poprzednim sezonie.

W zespole jest Bośniak Imad Rondić, a w miejsce Sancheza pozyskano wicekróla strzelców drugiej ligi - Huberta Sobola, ale nie ma gwarancji, że dwa poziomy wyżej też będzie strzelał gole. Szukano więc jeszcze jednego napastnika. Reklama

Być może już we wtorek Hamulić pojawi się w Łodzi, by przejść badania lekarskie. Nie wiadomo, jak jest z jego zdrowiem, bo nie zagrał w żadnym ze sparingów przed sezonem w Toulouse FC.

Bartłomiej Pawłowski jest zaskoczony wynikami Widzewa? / Marcin Bryja/Widzew / materiały prasowe

Jordi Sanchez / widzew.com / materiały prasowe