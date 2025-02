Zaskakujący pomysł PZPN-u. Tak chcą zachęcić dziewczynki

Kobiety grające w piłkę to coraz częstszy widok. Ambasadorką w Polsce jest Ewa Pajor, czołowa zawodniczka świata, na co dzień grająca w ataku FC Barcelona. W piłkę zaczynają też grać dziewczynki - niektóre rywalizują w drużynach z chłopcami, a w niektórych klubach są dla nich stworzone specjalne drużyny. Teraz z kolei Polski Związek Piłki Nożnej chce sprawić, by za piłką zaczęło biegać jak najwięcej jak najmłodszych dziewczynek. Reklama

Za tym nietypowym pomysłem stoi UEFA oraz firma Disney, do których dołączył PZPN.

Proponujemy innowacyjne podejście, które wprowadza dziewczynki do gry w piłkę nożną poprzez zabawę i opowiadanie historii ~ informuje związek.

W ramach projektu w całej Polsce powstało 30 ośrodków. Przeszkolona kadra prowadzi w nich zajęcia, których scenariusze oparte są na filmach Disney'a. W każdym ośrodku co pół roku nowa grupa co najmniej 30 dziewczynek bierze udział w bloku składającym się z 10 sesji treningowych. Co rok zmienia się również film będący motywem przewodnim zajęć.

"Naszym celem jest zachęcenie dziewczynek do piłki nożnej poprzez środowisko stworzone specjalnie dla nich, skoncentrowane na zabawie, przyjaźniach i aktywności fizycznej. Przekazanie kadrze szkoleniowej nowej, dostosowanej do grupy docelowej metodologii, która wykorzystuje wyobraźnię jako narzędzie nauczania i treningu umiejętności piłkarskich. Podniesienie poziomu sprawności ogólnej u dziewczynek i stworzenie trwałego przywiązania ich do piłki nożnej" - informuje związek.

Program jest przeznaczony wyłącznie dla dziewczynek w wieku od 5 do 8 lat, które nigdy wcześniej nie brały udziału w zajęciach piłkarskich oraz nie należą do żadnego klubu piłkarskiego. Reklama

Ośrodków działających w ramach UEFA Playmakers należy szukać na stronach PZPN.

