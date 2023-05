Turnieje 1v1, czyli nowa inicjatywa PZPN na kreowanie topowych piłkarzy

Obecny futbol opiera się na takich pryncypiach jak: zarządzanie przewagą, poszukiwanie wolnej przestrzeni, ale każdy zespół chce mieć w swoim zespole gracza, który potrafi łamać zasady i schematy swoimi umiejętnościami technicznymi.

Polski Związek Piłki Nożnej wychodzi naprzeciw obecnym potrzebom i trendom w kreowaniu ofensywnych graczy, którzy swoimi umiejętnościami są w stanie przechylić szalę zwycięstwa. Taką inicjatywą mają być turnieje gry 1v1 dla młodych adeptów piłki nożnej.

Słowo klucz w tym wypadku to jednostka. Jednym z założeń PZPN jest zmiana postrzegania procesu szkoleniowego z pozycji drużyny na wychowywanie jednostek. To one w krytycznych momentach potrafią decydować o losach meczów. Takie podejście ma dotyczyć rodziców, trenerów, a także nauczycieli wychowania fizycznego, którzy przygotowują dzieci do krzewienia kultury fizycznej także poza murami szkoły.

Jest to kolejna reforma, po wprowadzeniu gier bez wyników do rozgrywek U-11 i młodszych. Takie zabiegi mają na celu zdjęcie presji z zawodników, zaprzestania maszyny "robienia wyników" i stworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi.

Główne założenia projektu:

► turniej dedykowany jest dla dziewczynek i chłopców z 4 roczników (od 2012 do 2015 );

► na boisku o wymiarach 18m x 9m dzieci będą rywalizowały w grze 1x1. Czas gry to 4 minuty;

► eliminacje będą kilkuetapowe: klub (obowiązkowe eliminacje), gmina, okręg, powiat, finał wojewódzki, finał krajowy (dla kategorii Orlik) z udziałem 16 zawodników i 16 zawodniczek;

► każdy klub po wewnętrznych eliminacjach będzie mógł wystawić 1 przedstawiciela do kolejnego etapu;

► nagrody rzeczowe otrzymają nie tylko dzieci i ich klub, ale także pierwszy klub, w którym dziecko zaczynało przygodę z piłką;

► dzieci grają w koszulkach klubowych;

Ogólne zasady gry:

- w meczu bierze udział 2 zawodników, toczących grę 1×1;

- czas gry to 4 minuty;

- boisko do gry o wymiarach 9 m x 18 m, podzielone na 2 połowy;

- bramka o wymiarach 1,20 m-1,5 m (szerokość) x 70 cm-1 m (wysokość);

- wznowienie gry (aut, rzut wolny, rzut rożny) od prowadzenia piłki - przeciwnik minimum 3 m odstępu;

- wznowienie gry po straconym golu lub aucie bramkowym - prowadzenie piłki od własnej bramki, przeciwnik ustawiony na własnej połowie;

- każdy faul to rzut karny wykonywany z połowy boiska na pustą bramkę;

- zdobycie gola jest możliwe wyłącznie z połowy przeciwnika;

- zawodnik nie może prowadzić piłki tyłem lub bokiem.

Harmonogram turnieju (źródło Mazowiecki Związek Piłki Nożnej):

do 14 maja 2023 r. - przeprowadzenie klubowych turniejów eliminacyjnych przez kluby chętne do zgłoszenia swoich zawodników/zawodniczek do turnieju;

do 15 maja 2023 r. - zgłoszenie do turnieju (przesłanie przez zainteresowany udziałem klub wypełnionego formularza zgłoszeniowego do danego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, zawierającego liczbę i dane zgłaszanych zawodników);

do 23 czerwca 2023 r. - przeprowadzenie turniejów regionalnych i wyłonienie po 16 zawodników/zawodniczek w każdej kategorii wiekowej do finałów wojewódzkich;

wrzesień 2023 r. - finały wojewódzkie;

październik 2023 r. - finał ogólnopolski dla kategorii 2013 i 2012.

Nagrodą dla zawodników i zawodniczek z tych kategorii wiekowych, oprócz samej gry w turnieju finałowym, będzie możliwość obejrzenia meczu kadry narodowej i zobaczenia zawodników reprezentacji Polski, którzy często zaczynali swoją przygodę z piłką nożną na podwórku, rywalizując z kolegami i koleżankami w grze 1×1.

Trzymamy kciuki za naszych przyszłych reprezentantów i życzymy im mnóstwa frajdy i zdobytych bramek!

Autor: Mateusz Paturaj