Świetne wyniki polskich drużyn we Włoszech. Otwarcie turnieju na Allianz Stadium

Jak co roku pod koniec czerwca wszystkie szkółki pod egidą Juventus Academy przystępowały do walki o tytuł mistrza świata. W tym roku nasz kraj reprezentowały zespoły z Bydgoszczy, Piekar Śląskich, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Swoje uczestnictwo i piłkarskie szlify zebrały dzieci z roczników od 2014 do 2010. Przystępowały do rozgrywek w systemie 6+1 najmłodsi, a roczniki 2010 i 2011 w systemie 8+1. W całym turnieju udział wzięło około kilku tysięcy młodych pasjonatów futbolu.