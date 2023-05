Stal Rzeszów - jeden z najciekawszych projektów jaki pojawił się na mapie młodzieżowej piłki nożnej w Polsce

Zapraszam do rozmowy z Krzysztofem Husem, dyrektorem Akademii od U6-U13.

Mateusz Paturaj, trener i ekspert Akademii Młodego Piłkarza: Jakie są plany na rozwój akademii?

Krzysztof Hus, dyrektor Akademii Stali Rzeszów: - Proces rozwoju Akademii to połączenie cierpliwości i ewolucji. Jako Akademia mamy swój pomysł na to w jaki sposób chcemy prowadzić zawodnika przez cały proces szkolenia, a należy pamiętać, że cała ścieżka to kilka, a niekiedy nawet i kilkanaście lat. Jednocześnie staramy się cały czas rozwijać, korzystając z kompetencji ludzi tworzących Stal Rzeszów. Kluczem jest indywidualizacja, postawienie zawodnika na piedestale.

Przykładem jest Projekt Talent, który z powodzeniem prowadzimy od 4 lat. Skierowany jest on do najzdolniejszych zawodników naszego klubu ale też i do zawodników innych klubów z całego regionu, dając bodziec do dodatkowego rozwoju indywidualnego zawodnika. W tym roku rozszerzyliśmy dział analiz o pracę już z 10 i 11 latkami, regularnie pracujemy nad rozszerzeniem działu scoutingu i rozwoju tych którzy w tym procesie uczestniczą w pierwszym rzędzie czyli Trenerów. To wszystko i wiele więcej, aby potrzeby zawodnika postawić w samym centrum naszej uwagi.

Projekt "Talent" w piłkarskiej Akademii Stali Rzeszów! /

Jakimi pryncypiami kierujecie się w klubie, aby pomóc w rozwoju młodym zawodnikom?

- Każdy projekt to ludzie. Staramy się nieustannie rozwijać w kontekście kapitału ludzkiego i czasowego do pracy z naszymi zawodnikami. Ich rozwój to nie tylko umiejętności piłkarskie - technika i taktyka. W Akademii zrzeszamy pokaźną grupę specjalistów dotykających wszystkich sfer rozwoju zawodnika - piłkarskiej, motorycznej, psychicznej. W skład struktur Akademii wchodzi również nasza szkoła sportowa oraz bursa. Mówimy więc również tutaj o oddziaływaniu wychowawców oraz nauczycielu naszych podopiecznych. Dziś tylko spojrzenie całościowe, holistyczne dotykające wszystkich stref życia pozwoli optymalnie wzrastać tym zawodnikom

Jak obecnie wygląda struktura pracy akademii? Z jaką częstotliwością trenujecie i czym się kierujecie?

- Ilość jednostek treningowych realizowanych w Akademii, różni się znacząco w zależności od wieku zawodników. To co istotne, na wczesnych etapach staramy się mocno dbać o wszechstronny rozwój zawodnika i sprawność ogólną. Już nasi najmłodsi zawodnicy od 7 roku życia uczęszczają na dodatkowe zajęcia ze sportów uzupełniających, realizując m.in. zajęcia z zapasów, akrobatyki i sportów walki. Praktykę tę utrzymujemy nawet do 15 roku życia. To wszystko przy wykwalifikowanej kadrze trenerów pracujących z naszym Autorskim Programem Szkolenia na boisku. Poza sferą stricte sportową staramy się pamiętać że ci zawodnicy to przede wszystkim młodzi ludzie i mają oni również inne potrzeby, a często potrzebują również i wsparcia w aspektach mentalnych i społecznych.

Akademia Stali Rzeszów / archiwum prywatne

Jakie są obecne sukcesy Akademii?

- Sukces w Akademii mierzymy miarą sukcesu naszych zawodników. Dzisiaj cieszy nas najbardziej to, że patrząc na niemal każde powołanie reprezentacji młodzieżowych U-15 U-16 U-17 lub dowolnych akcji PZPN dotyczących młodszych zawodników z radością znajdujemy tam naszych zawodników. A liczba ta regularnie rośnie. Oczywiście należy wskazać też Szymona Kądziołkę, który przeszedł wszystkie szczeble szkolenia w Akademii i w tym sezonie debiutował na poziomie naszej I drużyny seniorów.

Czy są już jacyś wychowankowie, którzy grają na "zachodzie" lub w niedalekiej przyszłości możemy takich zobaczyć?

- Akademia po zmianach funkcjonuje nieco ponad 5 lat, jesteśmy jeszcze młodym projektem. Dziś, świadomie możemy mówić o tym, że mamy 15 i 16 latków szkolonych według naszego pomysłu i naszych standardów. Jak to mawia klasyk, musimy jeszcze dać czasowi czas.

Dziękuję serdecznie za rozmowę i poświęcony czas oraz życzę dalszej owocnej pracy!

- Dziękuję również i do usłyszenia!

Akademia Stali Rzeszów / archiwum prywatne