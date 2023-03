- Szkolenie to praca u podstaw. My się tej pracy nie boimy. Od pierwszego dnia mojej kadencji na stanowisku prezesa PZPN skrupulatnie pracujemy nad tym tematem. Wiemy też, że to temat, którego nie da się poprawić w ciągu jednego roku. Jest to proces dłuższy - powiedział prezes Kulesza.