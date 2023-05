Polskie zespoły na prestiżowym turnieju w Madrycie. Jest duży sukces!

Taki turniej to z pewnością to niezapomniane przeżycie i świetne doświadczenie dla tych młodych adeptów, które zaprocentuje w przyszłości.

Rocznik 2008:

Myślę, że do annałów piłki młodzieżowej powinien przejść ćwierćfinałowy konkurs rzutów w karnych, w których po gwizdku końcowym i zwycięstwie naszych reprezentantów sędziowie po 20 minutach zarządzili... dogrywkę w karnych. Trener jak i zawodnicy przebywali już w szatni, szykując się do meczu półfinałowego, gdy przybyli sędziowie i poprosili o dogranie karnych. Okazało się, że trener drużyny przeciwnej czuł się pokrzywdzony i chciał rozegrać konkurs do 5 strzelonych karnych, a nie jak wcześniej ustalali arbitrzy 3.

Rocznik 2009:

Rocznik 2010:

Rocznik 2011:

Mamy się czym poszczycić! Zespół z naszego kraju zwyciężył w tej kategorii wiekowej. Comt Coaching w finale podejmował zespół Dream z Japonii pewnie wygrywając 3-1. W drodze do finału chłopcy rywalizowali z takimi zespołami jak: Cadiz, Fuenlabrada, Laz Rozas, Real Valladolid i Benfica. Bilans zespołu to 5 zwycięstw. Z kolei bramkowy dodatkowo przysparza nam wielkiej dumy ponieważ zespół zdobył 45 bramek, tracąc zaledwie 5.

Rocznik 2013:

Poziom organizacyjny turnieju

Organizatorzy turniejów piłkarskich w Polsce przyzwyczaili nas do wysokich standardów. Piłki do rozgrzewki, wody dla zawodników, atrakcyjne nagrody, wyróżnienia i opieka medyczna to w naszej rzeczywistości "must have". Niestety pod tym względem Hiszpania mnie zasmuciła i zaskoczyła.