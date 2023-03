- Obecnie zmienia się przede wszystkim podejście pedagogiczne trenera. Do tej pory rządził on autokratycznie. Dzisiaj chcemy, aby prowadził drużynę w sposób demokratyczny - mówił Paweł Grycmann, dyrektor Szkoły Trenerów PZPN.

Ma to współgrać z programem "Proaktywnie z inicjatywą", zachęcającym młodych piłkarzy do budowania akcji pod presją przeciwnika oraz podejmowania ryzyka za akceptacją trenera.

Zwrócono uwagę na kluczowe aspekty metodologii edukacji. Są to: Globalne podejście do rozwoju zawodnika, Komunikacja - kompetencje miękkie trenera, Zawodnik w centrum procesu szkolenia, Rozumienie gry, Trener jako architekt środowiska, Realność środków treningowych.

Kurs "lidera grassroots"

" Celem kursu jest zwiększenie liczby osób pracujących z dziećmi oraz wyposażenie ich w podstawową wiedzę w tym obszarze . W perspektywie zwiększy to również liczbę trenerów najmłodszych kategorii wiekowych" - czytam w prezentacji PZPN.

- Jest bardzo duża grupa osób, które mają ogromną pasję, chęć, zaangażowanie, ale również kompetencje do tego, aby pracować z dziećmi. Część z tych osób to rodzice, część jest nauczycielami - wuefistami czy nauczycielami nauczania wczesnoszkolnego. Do tych wszystkich osób chcemy skierować nasz kurs, który ma wyposażyć te osoby w podstawową wiedzę o tym, jak wykorzystywać piłkę nożną jako narzędzie zabawy z najmłodszymi - komentuje Przemysław Prętkiewicz, dyrektor piłki amatorskiej w PZPN.