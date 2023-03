Proaktywnie z inicjatywą. Taki ma być zawodnik przyszłości

Wiceprezes PZPN przedstawił także kluczowe elementy programu szkolenia PZPN. Ma on cechować się nowym, holistycznym podejściem do zawodnika oraz spójnością z platformą "Łączy Nas Trening".

- Chcemy, żeby nasze reprezentacje narodowe - jako wzorzec modelu gry - grały proaktywnie, z podejmowaniem ryzyka przez zawodników i jego akceptacją przez trenerów. By budowały grę pod presją przeciwnika, nabywając dzięki temu indywidualnych umiejętności, a także by same wywierały presję na przeciwnika w postaci obrony wysokiej - skomentował z kolei dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna.