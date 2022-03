"Kochani mamy ogromną przyjemność ogłosić, że nasz klub WKT Mera dostał oficjalne potwierdzenie i weźmie udział w rozgrywkach LOTTO SuperLiga" czytamy na profilu społecznościowym klubu. Na pierwszym miejscu wśród zawodników Mery znalazła się Agnieszka Radwańska.

Radwańska trzy i pół roku temu zakończyła karierę

To wielki tenisowy powrót. Agnieszka Radwańska, która w niedzielę obchodziła 33-cie urodziny, w listopadzie 2018 roku ogłosiła zakończenie kariery.



Agnieszka Radwańska wznowi karierę? Prezes Lotto Superligi: Są rozmowy, nie chcę zdradzać.

Kilka dni przed podjęciem ostatecznej decyzji opowiadała dziennikarzom jak się czuje i że nie jest w stanie grać. - Pewnie część z państwa dziwi się, że założyłam te szpilki. Nie ma znaczenia co mam na stopie. Czy taką szpilę, czy but do grania, czy klapek. Tak samo mnie boli. To jest irytujące. Człowiek ma wokół siebie najlepszych lekarzy, ale organizm mówi stop - mówiła.

W przeprowadzonym przez Interię wywiadzie we wrześniu ubiegłego roku również podkreślała, że wciąż ma problemy ze zdrowiem, nie wykluczała już jednak powrotu na kort.

Finał Wimbledonu, 27 milionów dolarów zarobionych na korcie

Agnieszka Radwańska do momentu zwycięstwa w Roland Garrosie Igi Świątek była najbardziej znaną polską tenisistką. Grała w finale Wimbledonu w 2012 roku, będąc drugą polską finalistką turnieju wielkoszlemowego w historii po Jadwidze Jędrzejowskiej.



W rankingu WTA zajmowała przez wiele tygodni drugie miejsce. W 2015 roku wygrała turniej Masters w Singapurze. Zwyciężyła w 20 turniejach WTA w singlu i deblu. Na korcie zarobiła ponad 27 milionów dolarów.

Po zakończeniu kariery urodziła dziecko i poświęciła się życiu rodzinnemu wraz z mężem Dawidem Celtem, znanym komentatorem tenisa i trenerem, kapitanem reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup (dawny Puchar Federacji).

Radwańska, Janowicz, Majchrzak, Stachovsky, Vesely

O możliwości gry Radwańskiej w Superlidze mówił już kilka miesięcy temu prezes Polskiego Związku Tenisowego Mirosław Skrzypczyński. To flagowy projekt związku. W rozgrywkach zagrają czołowi polscy zawodnicy. Zabraknie tylko Igi Świątek i Huberta Hurkacza.

W zespole WKT Mera oprócz Agnieszki Radwańskiej wystąpią także m.in.: Urszula Radwańska (278. WTA), Mariusz Fyrstenberg (finalista US Open w deblu z 2011 roku), Daniel Michalski (341. ATP) oraz Sierhij Stachovsky (228. ATP). Występ tego ostatniego zawodnika stoi pod znakiem zapytania. 36-letni Ukrainiec postanowił zrezygnować ze startu i pojechał bronić Kijowa po inwazji Rosji na Ukrainę.

Bardzo silny zespół ma również drużyna Centralnego Klubu Tenisowego Grodzisk Mazowiecki w Kozerkach. W tej drużynie zagrają m.in.: Jerzy Janowicz (533. ATP), Kamil Majchrzak (75. ATP), Belgijka Alison van Uytvanck (55. WTA). W drużynie Advantage Bielsko-Biała ma zagrać Jiri Vesely, który niedawno pokonał w Dubaju Novaka Djokovicia, a w UKS Beskidy Ustroń inny Czech Lukas Rosol.

Pula nagród Superligi wynosi 2,5 miliona złotych. Rozgrywki rozpoczną się 29 maja. 10 marca na antenie Polsatu Sport odbędzie się uroczyste losowanie.

Olgierd Kwiatkowski