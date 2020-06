Agnieszka Radwańska wypoczywa nad polskim morzem

Agnieszka Radwańska wkrótce zostanie po raz pierwszy mamą. Była tenisistka czas ciąży spędza jednak aktywnie, spacerując i przebywając na łonie natury. Na czerwcowy weekend wybrała się nad polskie morze.

Wakacje w Polsce to coś, do czego w tym roku będzie musiała przekonać się większość Polaków. Do odwiedzania urokliwych zakątków naszego kraju nie trzeba namawiać Agnieszki Radwańskiej. Była tenisistka chętnie spędza czas, delektując się wakacyjnym słońcem.

Radwańska, która wkrótce urodzi swoje pierwsze dziecko postanowiła odwiedzić polskie morze. Opublikowała zdjęcie, na którym chętnie pozuje, eksponując ciążowy brzuszek.

"Wakacje w Polsce" - napisała była sportsmenka. Zdjęcie zostało wykonane tuż przed wejściem na sopocką plażę.

Obserwując media społecznościowe naszej gwiazdy, niemal na każdym ujęciu widać, że chętnie pokazuje swoje ciążowe kształty. Trzeba przyznać, że 31-latka wygląda kwitnąco.