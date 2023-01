To był 11 stycznia 2013. Agnieszka Radwańska, owszem, była faworytką finału w Sydney, bo dopiero co wygrała turniej w Auckland (6:4, 6:4 z Belgijką Yaniną Wickmayer), ale takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Polka zrobiła "rowerek" Słowaczce Dominice Cibulkovej. Wynik 6:0, 6:0 w finale osiągnęła w 61 minut! W XXI wieku tylko cztery finały turniejów WTA kończyły się taką dominacją - w tym dwa z udziałem Polek, bo w Rzymie wyczyn Radwańskiej powtórzyła Iga Świątek.

Wtedy triumf Agnieszki Radwańskiej nie był prologiem do wielkiego sukcesu w Australian Open. W Melbourne Polka dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z Chinką Na Li. Spośród turniejów wielkoszlemowych, to właśnie w Australian Open Agnieszka Radwańska najwięcej razy osiągała ćwierćfinał (sześć, w tym dwa półfinały).

Krótko przed rozpoczęciem Australian Open 2023, przypominamy sylwetkę i karierę Agnieszki Radwańskiej.

Agnieszka Radwańska - rodzina i tenisowe tradycje

Agnieszka Radwańska urodziła się 6 marca 1989 roku w Krakowie. Jej rodzina od pokoleń była silnie związana ze sportem. Dziadek - Władysław Radwański - był hokeistą oraz trenerem Cracovii. Z kolei ojciec Agnieszki Radwańskiej - Robert Radwański - grał w tenisa oraz uprawiał łyżwiarstwo figurowe.

Tradycje tenisowe kontynuuje także młodsza siostra Agnieszki - Urszula Radwańska. Marta Radwańska, matka Agnieszki, nie trenowała oficjalnie żadnego sportu, jednak była "księgową rodziny" i zajmowała się wszelkimi sprawami finansowymi Agnieszki oraz Urszuli.

Pierwsze lata kariery starszej z sióstr Radwańskich są związane z Niemcami. Rodzina wyjechała z Polski, gdy dziewczynki były bardzo małe. Robert Radwański został na początku lat 90. trenerem w klubie Grün-Gold Gronau w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Nie powinno więc dziwić, że Agnieszka Radwańska uczyła się gry w tenisa właśnie u naszych zachodnich sąsiadów.

Występy Agnieszki Radwańskiej jako juniorki

Mając sześć lat, Agnieszka Radwańska wygrała w Niemczech swój pierwszy dziecięcy turniej, a w 1995 roku rodzina podjęła decyzję o powrocie do Krakowa.

W KS Nadwiślan Kraków, Agnieszka Radwańska cały czas trenowała pod okiem ojca, biorąc też udział w krajowych i zagranicznych zawodach juniorskich. Pierwszy sukces na tym etapie kariery odniosła latem 2003 roku, gdy dotarła do finału turnieju w Zabrzu, gdzie jednak musiała uznać wyższość rywalki: przegrała w dwóch setach ze Słowaczką Magdaléną Rybárikovą. Rok później, w turniejach w Gdyni oraz Zabrzu, nie dała się już swoim konkurentkom żadnych szans. Z obu tych zawodów wróciła ze złotym medalem.

Równolegle grała też w turniejach deblowych (także w Gdyni i Zabrzu, ale również w austriackim Bergheim i czeskiej Pradze), gdzie w parze z dwa lata młodszą siostrą również odnosiła zwycięstwa.

Początek zawodowej kariery Agnieszki Radwańskiej

Agnieszka Radwańska rozpoczęła profesjonalną karierę 23 kwietnia 2005 roku, a już miesiąc później miała na koncie pierwszy wygrany zawodowy turniej - PKO BP Ursynów Cup w Warszawie, gdzie w finale pokonała Ukrainkę Oksanę Tepliakową wynikiem 6:1, 6:4. Jednak nie było to jej jedyne turniejowe zwycięstwo w tamtym roku.

Agnieszka Radwańska jako nierozstawiona zawodniczka wzięła udział w juniorskim Wimbledonie, który wygrała, pokonując w finale Austriaczkę Tamirę Paszek. Na zakończenie lata, w sierpniu 2005 roku, dotarła do finału turnieju w Gdyni, gdzie jednak przegrała z Czeszką - Petrą Cetkovską.

W 2006 roku Agnieszka Radwańska grała zarówno w turniejach seniorskich, jak i juniorskich. Na arenie seniorskiej wystąpiła m.in. w J&S Cup, CM Prague Open czy US Open. Jednak największy sukces Radwańskiej w tamtym roku to wygrana w juniorskiej edycji French Open. Dzięki tej wiktorii została liderką rankingu ITF Juniors, dokonując tego wyczynu jako pierwsza Polka w historii tenisa.

Do 2010 roku największym sukcesem w seniorskich występach Radwańskiej na imprezach wielkoszlemowych był ćwierćfinał Wimbledonu (2008 i 2009) oraz ćwierćfinał Australian Open (2008). W 2008 roku brała też udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, gdzie zakończyła swój udział na drugiej rundzie, po porażce z Włoszką Francescą Schiavone (3:6, 6:7).

Szczyt formy Agnieszki Radwańskiej

Druga dekada XXI wieku to znaczny wzrost notowań tenisistki z Krakowa. W 2011 roku dotarła do ćwierćfinału Australian Open i zakończyła rok na najwyższym dotychczas miejscu w rankingu WTA - 8.

W 2012 roku Agnieszka Radwańska również dotarła do ćwierćfinału Australian Open, ale dołożyła do tego swój pierwszy wielkoszlemowy finał w karierze, czym wyrównała osiągnięcie Jadwigi Jędrzejowskiej z finalistki Wimbledonu w 1937 roku. Radwańska w finale Wimbledonu przegrała z Amerykanką Sereną Wiliams. W Londynie, Polka wzięła także udział w Igrzyskach Olimpijskich 2012, ale odpadła już w pierwszej rundzie, po pojedynku z Niemką Julią Görges.

W 2013 roku ponownie dotarła do dwóch ćwierćfinałów turniejów wielkoszlemowych: do Australian Open dołożyła French Open, a także półfinał Wimbledonu.

Lata 2014-2016 to dla "Isi" po jednym półfinale Wielkiego Szlema każdego roku: Australian Open (2014 i 2016) oraz Wimbledon (2015).

W rozgrywanych na przełomie października i listopada 2015 roku zawodach kończących sezon - BNP Paribas WTA Finals w Singapurze - Agnieszka Radwańska zwyciężyła, mimo bilansu 1:2 w rozgrywkach grupowych. W półfinale pokonała Hiszpankę Garbiñe Muguruzę 6:7(5), 6:3, 7:5, a w finale Czeszkę Petrę Kvitovą 6:2, 4:6, 6:3.

Na ostatnich w swojej karierze Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, ponownie odpadła w 1. rundzie, przegrywając z Chinką Zheng Saisai (4:6, 5:7). Mimo braku sukcesów w turniejach najwyższej rangi rok 2016 Agnieszka Radwańska zakończyła na 3. miejscu w światowym rankingu, co było jej najlepszą pozycją w karierze na koniec sezonu.

Agnieszka Radwańska w deblu i mikście

Oprócz gry singlowej Agnieszka Radwańska występowała także w deblu (gra podwójna) oraz mikście (gra mieszana). W grze podwójnej jej największym sukcesem był półfinał Wielkiego Szlema. Dokonała tego w parze z Rosjanką Mariją Kirilenko (Australian Open 2010) oraz ze Słowaczką Danielą Hantuchovą (US Open 2011). W rankingu deblistek najwyższą pozycję zajęła na koniec 2011 roku - 16 miejsce.

W grze mieszanej Agnieszka Radwańska brała udział rzadko. Jej gra w mikście ogranicza się właściwie do roku 2007 i dwóch turniejów w parze z Mariuszem Fyrstenbergiem. Na Wimbledonie odpadli w pierwszej rundzie z fińską parą Nieminen/Laine, natomiast na US Open dotarli do ćwierćfinału, przegrywając z Amerykanką Huber i Brytyjczykiem Murrayem.

Nagrody i wyróżnienia Agnieszki Radwańskiej

Choć Agnieszka Radwańska nie wygrała ani jednego turnieju wielkoszlemowego, jej kariera obfitowała w sukcesy. Zwyciężyła w sumie w 20 turniejach w grze pojedynczej, a na tę statystykę składa się:

14 zwycięstw w cyklu WTA Tour,

5 wygranych w WTA Premier Mandatory & 5,

1 triumf w WTA Tour Championships.

Agnieszka Radwańska ma na swoim koncie wiele nagród indywidualnych takich jak:

Newcomer of the Year , nagroda WTA Tour 2006.

, nagroda WTA Tour 2006. Najlepsza zawodniczka Fed Cup 2014.

Fan Favorite Singles Player of the Year, nagroda WTA Tour w latach 2011-2016.

Agnieszka Radwańska jest także drugą osobą z Polski, która zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu światowego oraz pierwszą polską tenisistką, która zarobiła na korcie ponad milon dolarów amerykańskich.

Agnieszka Radwańska - czym zajęła się po zakończeniu kariery sportowej?

Oficjalne zakończenie kariery przez Agnieszkę Radwańską nastąpiło 18 listopada 2018 roku. Jeszcze przed odłożeniem rakiety zapowiedziała, że będzie realizowała swoje plany biznesowe. W połowie 2018 roku rozpoczęła projekt AGA Tenis Apartments by Radwańska, który opiera się na 10 apartamentach, a wykończenie każdego z nich nawiązuje do miejsc, w których Agnieszka Radwańska odnosiła sukcesy.

Pierwszy obiekt powstał w Krakowie i oferuje pokoje tematyczne związane z: Miami, Singapurem, Pekinem, Montrealem, Sydney, Tianjin, Wimbledonem, Tokio, Dubajem oraz Stambułem.

W styczniu 2019 roku Agnieszka Radwańska została ambasadorką dobrej woli UNICEF. Była tenisistka chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych: wspiera wraz z siostrą Szlachetną Paczkę czy Fundację im. Brata Alberta. Wystąpiła też z Igą Świątek w krakowskim Meczu Przyjaciół dla Ukrainy, który przyniósł 2,5 mln zł na rzecz potrzebujących z terenów ogarniętych wojną.

Życie prywatne Agnieszki Radwańskiej

Agnieszka Radwańska wzięła ślub ze swoim wieloletnim sparingpartnerem oraz trenerem - Dawidem Celtem. 22 lipca 2017 roku stanęła na ślubnym kobiercu w sukni wartej 25 tys. zł. Po uroczystości przekazała ją na licytację Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Trzy lata później - 27 lipca 2020 roku - urodził się syn Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta, Jakub.

Pewne kontrowersje wokół Radwańskiej wzbudziła sesja zdjęciowa dla magazynu The Body Issue, który promuje zdrowy i sportowy tryb życia. Kampania nie spodobała się między innymi stowarzyszeniu Krucjata Młodych, które podjęło decyzję o usunięciu Agnieszki, z grona ambasadorów akcji Nie wstydzę się Jezusa. Sprawa była szeroko komentowana w mediach, nawet przez polityków. Swoje zdanie wyraziła m.in. Krystyna Pawłowicz, która twierdziła, że na miejscu Radwańskiej by się nie rozebrała.

Agnieszka Radwańska - cytaty

"Tata nie wytrzymuje ciśnienia na moich meczach. To jest nerwowy człowiek. Za nerwowy. No zwyczajnie nie potrafi wysiedzieć na meczu, żeby mnie nie denerwować. Przecież ja to wszystko słyszę, to jego dogadywanie. Widzę niektóre jego gesty. A mecz trwa, muszę się skupić. Te komentarze mnie denerwują. Wkurzają. Kogo by nie wkurzały? On o mnie dba, każdy rodzic przeżywałby mecz swojego dziecka, ale kiedy gram, nie mogę słuchać dogadywania!" Magazyn Sportowy, 16 października 2010 r.;

"Tenis to sport z klasą. Nie ma chorej rywalizacji, jakichś zagrań nie fair. Na players party wszyscy bawimy się razem, razem tańczymy, wygłupiamy się. A na drugi dzień gramy przeciwko sobie. Nikt nie ma z tym problemów". Magazyn Sportowy, 16 października 2010 r.;

"Tenisistę przeważnie zawsze coś boli. Pewnie każdego zawodowego sportowca. Źle jest wtedy, kiedy nic nie boli". Magazyn Sportowy, 16 października 2010 r.;

"Od US Open nie biegałam. Robię ćwiczenia stacjonarne, ale to za mało. Zdrowia nie da się kupić. Mam nadzieję, że co najwyżej stracę Australian Open, a nie cały sezon". Magazyn Sportowy, 16 października 2010 r.;

"Moje wypowiedzi po meczach zostały wyrwane z kontekstu, szczególnie przez jedną z telewizji. [...] Przykro mi, że mamy takie media, że moje nazwisko wykorzystuje się do tego, żeby zrobić efektowny, negatywny i nieprawdziwy materiał w telewizji, na dodatek szczuje się jeszcze na mnie innych sportowców, ale jakoś nikt nie wpadł na pomysł, żeby mnie zapytać o zdanie przed kamerą. Ten materiał był skandaliczny. [...] TVN ma ode mnie czerwoną kartkę nie na rok, miesiąc, ale na zawsze". Gazeta Wyborcza, kwiecień 2013 r.;

"Podejrzewam, że osoby wygłaszające takie komentarze nigdy nie miały nic wspólnego ze sportem i w życiu się nie spociły. To ludzie zakompleksieni, prawdopodobnie z małych miejscowości, korzystający z poczucia anonimowości, jakie daje internet. [...] Gram dla kasy? Przepraszam bardzo za to, że w tenisie płacą tak dobrze, a ja wspięłam się na najwyższy poziom" Jestem Isia. Rozmowa z Agnieszką Radwańską, 2017 r.

Agnieszka Radwańska / Stanisław Bielski / East News

Agnieszka Radwańska / AFP

Agnieszka Radwańska / AFP

Agnieszka Radwańska / AFP