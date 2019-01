Najlepsza polska tenisistka Agnieszka Radwańska została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Uroczystość odznaczenia Radwańskiej, która dwa miesiące temu skończyła karierę, odbyła się Pałacu Prezydenckim.

- Przeszła pani do historii polskiego i światowego tenisa. W 2005 r., gdy wygrała pani dla Polski juniorski Wimbledon, gdy była pani prawie dzieckiem, od tego czasu kibicowaliśmy, byliśmy dumni z ogromnych sukcesów w świecie tenisa, ekskluzywnym, przynoszącym wielki splendor. Pani, ale też Polsce jako krajowi, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. O ile pamiętam, to 18 zwycięstw w turniejach z serii WTA Tour - przemawiał prezydent Duda.

Po otrzymaniu podpowiedzi od swych współpracowników, szybko się poprawił.

- Ile było tych zwycięstw? 20! O, proszę. Zawsze pięknie reprezentowała pani nasz kraju i rozsławiała Polskę na świecie. Była to wspaniała sportowa kariera, także dla Rzeczypospolitej Polskiej. Reprezentowała pani Polskę na trzech igrzyskach olimpijskich - przypomniał prezydent Duda.

- Poczułem zawód w sercu, gdy usłyszałem, że kończy pani zawodową karierę, ale z drugiej strony uznałem, że rozpoczyna pani nowy etap w życiu - dodał.

Agnieszka Radwańska nie kryła wzruszenia, dziękując za odznaczenie.

- Nigdy się nie spodziewałam, że będę tu stała i odbierała taki order. Jestem zaszczycona. To prawda, to nie koniec kariery, tylko przejście na nowy etap w życiu. Będę starała się reprezentować Polskę jak najlepiej potrafię, tym bardziej po takim oświadczeniu - powiedziała Radwańska.

