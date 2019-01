​Agnieszka Radwańska została nową Ambasador Dobrej Woli UNICEF Polska. Najbardziej utytułowana polska tenisistka będzie wykorzystywała swoją rozpoznawalność do niesienia pomocy dzieciom z krajów rozwijających się.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wzloty i upadki Agnieszki Radwańskiej. Polska tenisistka zakończyła karierę INTERIA.PL

Agnieszka Radwańska powiedziała IAR, że teraz jej dotychczasowa praca i kariera sportowa nabiorą nowego, głębszego sensu. - To jest najpiękniejsza rzecz, jaka może być. Bardzo cieszę się z tego, że mogłam zostać ambasadorem UNICEF Polska i pomagać innym w wielu zakątkach świata, przede wszystkim dzieciom, które mają złe warunki od samego początku i praktycznie niczego nie mają - mówiła.



Marek Krupiński - dyrektor generalny UNICEF Polska powiedział, że Agnieszka Radwańska jest idealnym kandydatem na Ambasador Dobrej Woli. Podkreślił, że jest znana, bardzo sympatyczna, popularna, bezpośrednia a to są cechy pożądane u nowego ambasadora. - W naszym przypadku ważne było to, że bardzo szybko zareagowała na zaproszenie i rozmowy, gdy jeszcze nie mówiliśmy o ambasadorowaniu lecz tylko o zaangażowaniu się i pomocy - mówił dyrektor generalny UNICEF Polska.



Ambasadorowie Dobrej Woli wykorzystują swój talent i sławę, aby walczyć o prawa najmłodszych i wspierać misję UNICEF w zapewnieniu każdemu dziecku prawa do zdrowia, edukacji, równości i ochrony przed przemocą. Ambasadorowie Dobrej Woli zawsze działają pro publico bono.



Zdjęcie Agnieszka Radwańska / Tomasz Gzell / PAP