Agnieszka Radwańska została magistrem. Była najlepsza polska tenisistka pochwaliła się dyplomem na portalu społecznościowym. Niedawno o tytule magistra poinformowała młodsza siostra Agnieszki - Urszula.

"No i stało się... jestem Panią Magister‼️ Dziękuję serdecznie Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie za umożliwienie mi obrony pracy jeszcze przed ���� Dziękuję za wszystkie lata i wyrozumiałość ����" - napisała Agnieszka Radwańska, prezentując pracę magisterską na tle wejścia do Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.

31-letnia Radwańska studia na kierunku turystyka i rekreacja podjęła w 2009 roku. W grudniu 2017 roku obroniła pracę licencjacką.

3 czerwca o tytule magistra poinformowała jej siostra. 29-letnia Urszula, w odróżnieniu od Agnieszki, jeszcze nie zakończyła kariery tenisowej.

