Agnieszka Radwańska: Czułam się jakbym umarła, jakby umarł tenis

- Kocham taniec, a podczas kariery nie miałam na niego czasu. Po trzech tygodniach wahań zdecydowałam się przyjąć ofertę wzięcia udziału w "Tańcu z gwiazdami" - powiedziała nasza była najlepsza tenisistka Agnieszka Radwańska w programie Doroty Gawryluk "Twarzą w twarz", na antenie Polsatu.

Agnieszka Radwańska będzie największą gwiazdą 9. edycji programu, która rozpoczyna się już 1 marca.

- Zawsze lubiłam tańczyć. Treningi do programu to może nie naparstek, ale niewielki procent tego, co przechodziłam podczas kariery - porównywała "Isia".

Dopiero dwa miesiące musiały minąć, aby Agnieszka przyznała się do tego, co czuła, gdy zdecydowała się na rozbrat z tenisem. Koniec kariery ogłosiła 14 listopada.

- To był dla mnie potężny ciosem. Przez pierwsze dwa-trzy dni czułam, jakbym umarła, jakby cały tenis w Polsce umarł. Grać w tenisa już nie będę, ale dzięki "Tańcowi z gwiazdami" mam nadzieję, że będę mogła się pokazać z innej strony - powiedziała Radwańska.

Podobnie jak niedawno jej tata Piotr Robert Radwański, na łamach Interii, Agnieszka również zachęca, by rodzice zarażali swe dzieci uprawianiem sportu.

- Sport wychowuje, uczy pokory, kształtuje charakter i uczy dyscypliny - rekomendowała.

- Gdy sama byłam dzieckiem, tenis był na pierwszym miejscu. Czy chcemy czy nie chcemy, czy nas boli głowa z ust rodziców padała komenda: "Gramy i koniec!". Teraz dzieci są traktowane inaczej i często ich wychowanie nie idzie we właściwym kierunku - zauważyła Agnieszka.

Była rakieta numer dwa na świecie trzyma kciuki za polską tenisową młodzież. Życzy jej podobnych sukcesów, jakie były jej udziałem.

- Iga Świątek ma spory potencjał. Mam nadzieję, że będzie dla kogo wstawać w nocy, by oglądać go w Wielkim Szlemie - dodaje.

Liczy też na to, że jej przyjaciel z kortu Jerzy Janowicz pokona problemy zdrowotne.

- Uwielbiam go oglądać na korcie. Jest charyzmatyczny, żywiołowo reaguje, na turze jest w stanie rywalizować z każdym jak z równym sobie - komplementowała Jerzyka Agnieszka Radwańska.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska z kwiatami od prezydenta RP Andrzeja Dudy /INTERIA.PL





