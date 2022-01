Agnieszka Radwańska jest jedną z legendarnych postaci polskiego tenisa. Na sportowym koncie ma wiele sukcesów, m.in. zagrała w finale Wimbledonu, była wiceliderką rankingu WTA i zwyciężczynią WTA Finals w 2015 roku.

Pod koniec 2018 roku tenisistka powiedziała "pas" i ogłosiła zakończenie kariery. Taki ruch tłumaczyła kłopotami zdrowotnymi i ogólnym zmęczeniem. "po 13 latach zawodowego grania, kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem. Nie jest mi z tym łatwo. W głowie jeszcze tyle wspomnień, emocji zwycięstw tych dwudziestu zdobytych turniejów i tych blisko sześciuset wygranych meczów. Niestety nie mogłam już trenować jak dawniej, a organizm i tak coraz częściej odmawiał posłuszeństwa. W trosce o swoje zdrowie, z pełną świadomością obciążenia, jakie niesie rywalizacja na tak wysokim poziomie, nie jestem już w stanie zmobilizować swojego organizmu do jeszcze większej eksploatacji" - wyjaśniała.



Agnieszka Radwańska buduje dom. "Już robi wrażenie"

Dzięki występom na korcie Radwańska zgarnęła krocie. Oszacowano, że łącznie zarobiła 27 683 807 dolarów. To pozwala jej na spokojne życie na sportowej emeryturze. Pieniądze zainwestowała m.in. we własny hotel. W Krakowie funkcjonuje Aga Tenis Apartments. Można wynająć jedną z 10 luksusowych rezydencji. Ich nazwy inspirowane są nazwami miast, w których Radwańska osiągała sukcesy w tenisie.



Faktycznie to było coś, co zawsze chciałam mieć. W każdym apartamencie można znaleźć pamiątki, puchary, różne gadżety z tych miast, gdzie wygrywałam turniej. W planach jest powiększenie tych apartamentów, może też gdzieś w innym mieście powstanie druga część. Wydaje mi się, że trzeba jednak poczekać na trochę lepsze czasy opowiadała Agnieszka w rozmowie z Newserią Lifestyle.

Teraz "Isia" zainwestowała w następną, tym razem prywatną, nieruchomość. Jak właśnie poinformowała na Instagramie, buduje swój pierwszy dom. "Poniedziałkowa inspekcja" - zażartowała we wpisie.



Mimo że budynek jest jeszcze w stanie surowym, już widać, że prezentuje się imponująco. To nowoczesny projekt z dużym, zadaszonym tarasem, płaskim stropodachem i wielkim garażem. Rozkład i rozmiar okien zaplanowano tak, by do środka wpadało dużo światła dziennego. Dom wybudowany jest na uboczu, w otoczeniu lasu.

Internauci są zachwyceni efektami. "Anturaż piękny, stan surowy już też robi wrażenie", "Wśród drzew, będzie pięknie", "Po skończeniu będzie spektakularny", "Pewnie nowocześnie, ekologicznie. Własny dom, super sprawa", "Już widać, że to będzie bardzo fajny projekt", "Agnieszko, widzę ,że zapowiada się piękne gniazdko w bardzo dobrej lokalizacji" - czytamy w komentarzach.



Obecnie Radwańska mieszka razem z mężem Dawidem Celtem i synkiem Jakubem w warszawskim mieszkaniu na strzeżonym osiedlu. Żyje im się dobrze, ale nie mogą się doczekać, aż wprowadzą się do domu. "Marzę o tym, żeby Kubuś miał zdrowe rodzeństwo i o domu, który się buduje. Bardzo wolno, bo takie mamy czasy, niestety" - wyjawiła Agnieszka w rozmowie z Polskim Radiem.

