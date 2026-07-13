Rhein Fire - Panthers Wrocław. Skrót meczu [WIDEO]

Początek spotkania pokazał, że gospodarze zamierzają od razu przejąć inicjatywę. Od pierwszych minut narzucili wysokie tempo i często zmuszali polski zespół do gry defensywnej.

Przyjezdni starali się odpowiadać własnymi akcjami i momentami potrafili postawić trudne warunki przeciwnikowi. Nie brakowało walki i zaangażowania, ale każde zbliżenie się do rywala kończyło się szybką reakcją faworyta.

Hegemon pokazał klasę. Druga porażka polskiej drużyny w europejskich pucharach

Z upływem czasu coraz lepiej było widać różnicę doświadczenia między obiema ekipami. Gospodarze grali pewnie, skutecznie wykorzystywali błędy rywali i konsekwentnie budowali przewagę, nie pozwalając na zmianę obrazu meczu.

Polska drużyna nie składała broni i do końca próbowała odwrócić losy rywalizacji. Mimo ambitnej postawy nie udało się jednak zagrozić przeciwnikowi na tyle, by jakkolwiek wrócić do walki o korzystny rezultat.

Choć wynik nie jest satysfakcjonujący, konfrontacja z europejskim potentatem może okazać się cennym doświadczeniem. Kolejne mecze pokażą, czy wyciągnięte wnioski pozwolą polskiemu zespołowi skuteczniej rywalizować na arenie międzynarodowej.

Rhein Fire - Panthers Wrocław 48:7 (14:7, 17:0, 14:0, 3:0)



