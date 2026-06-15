Panthers Wrocław rozgromili Berlin Thunder. Pewne zwycięstwo przed własną publicznością [WIDEO]

Spotkanie od początku układało się po myśli gospodarzy. Wrocławianie zdominowali pierwszą połowę, wygrywając dwie pierwsze kwarty 14:0 i 16:0. Dzięki temu na przerwę schodzili z komfortowym prowadzeniem 30:0.

Po zmianie stron goście z Berlina zdołali odpowiedzieć i zdobyli 12 punktów, jednak Panthers nie pozwolili rywalom wrócić do gry. Przed ostatnią kwartą prowadzili 37:12, a w końcówce ponownie przejęli pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku, dokładając kolejne 13 punktów.