Panthers Wrocław rozgromili Berlin Thunder. Pewne zwycięstwo przed własną publicznością [WIDEO]
Panthers Wrocław odnieśli efektowne zwycięstwo w czwartej kolejce AFLE - The League Europe. Przed własną publicznością polski zespół nie dał szans Berlin Thunder, wygrywając aż 50:12.
Spotkanie od początku układało się po myśli gospodarzy. Wrocławianie zdominowali pierwszą połowę, wygrywając dwie pierwsze kwarty 14:0 i 16:0. Dzięki temu na przerwę schodzili z komfortowym prowadzeniem 30:0.
Po zmianie stron goście z Berlina zdołali odpowiedzieć i zdobyli 12 punktów, jednak Panthers nie pozwolili rywalom wrócić do gry. Przed ostatnią kwartą prowadzili 37:12, a w końcówce ponownie przejęli pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku, dokładając kolejne 13 punktów.
Ostatecznie Panthers Wrocław triumfowali 50:12, podtrzymując dobrą passę w starciach z Berlin Thunder na własnym stadionie.
Kolejne spotkanie polska drużyna rozegra 28 czerwca. Rywalem Panthers będzie Firenze Red Lions.
AFLE - The League Europe:
Panthers Wrocław - Berlin Thunder 50:12 (14:0, 16:0, 7:12, 13:0)