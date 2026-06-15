Panthers Wrocław - Berlin Thunder. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Panthers Wrocław rozgromili Berlin Thunder. Pewne zwycięstwo przed własną publicznością [WIDEO]

Radosław Tymon

Panthers Wrocław odnieśli efektowne zwycięstwo w czwartej kolejce AFLE - The League Europe. Przed własną publicznością polski zespół nie dał szans Berlin Thunder, wygrywając aż 50:12.

Spotkanie od początku układało się po myśli gospodarzy. Wrocławianie zdominowali pierwszą połowę, wygrywając dwie pierwsze kwarty 14:0 i 16:0. Dzięki temu na przerwę schodzili z komfortowym prowadzeniem 30:0.

Dwóch zawodników drużyny futbolu amerykańskiego w czarnych strojach świętuje na zielonym boisku, jeden z nich obejmuje drugiego i trzyma go za głowę w geście wsparcia.
Udany występ Panthers WrocławPolsat Sportmateriały prasowe

Po zmianie stron goście z Berlina zdołali odpowiedzieć i zdobyli 12 punktów, jednak Panthers nie pozwolili rywalom wrócić do gry. Przed ostatnią kwartą prowadzili 37:12, a w końcówce ponownie przejęli pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku, dokładając kolejne 13 punktów.

Ostatecznie Panthers Wrocław triumfowali 50:12, podtrzymując dobrą passę w starciach z Berlin Thunder na własnym stadionie.

Kolejne spotkanie polska drużyna rozegra 28 czerwca. Rywalem Panthers będzie Firenze Red Lions.

AFLE - The League Europe:

Panthers Wrocław - Berlin Thunder 50:12 (14:0, 16:0, 7:12, 13:0)

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