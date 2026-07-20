Panthers Wrocław rozbili rywali. 62:0 i pełna dominacja od pierwszej kwarty

Wrocławianie przystępowali do meczu po wysokiej porażce 7:48 z Rhein Fire. Wcześniej pokonali jednak Paris Light 38:27, więc starcie z włoską drużyną było okazją, by wrócić na zwycięską ścieżkę. Rywale również byli w trudnym położeniu - w poprzednim spotkaniu przegrali z Berlin Thunder 3:49 i od początku sezonu mieli problem ze skuteczną grą.

Panthers bardzo szybko narzucili swoje warunki. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem 21:0, a Firenze Red Lions nie potrafili znaleźć sposobu na dobrze funkcjonującą defensywę gospodarzy. Wrocławianie nie zwalniali tempa także w drugiej części meczu. Do przerwy prowadzili już 42:0 i praktycznie rozstrzygnęli losy rywalizacji.

Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Panthers nadal kontrolowali spotkanie, regularnie dokładali kolejne punkty i nie pozwolili rywalom choćby na honorowe zdobycze. Włoski zespół zakończył mecz bez punktu, notując siódmą porażkę w sezonie.

Dla Panthers Wrocław to zwycięstwo było pokazem siły i bardzo dobrą odpowiedzią po wcześniejszej przegranej. W kolejnym spotkaniu drużyna z Dolnego Śląska zagra u siebie z Alpine Rams.