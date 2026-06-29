Panthers Wrocław nie dali szans rywalom. Pogrom we Florencji [WIDEO]
Futboliści amerykańscy Panthers Wrocław zanotowali czwarte zwycięstwo w obecnym sezonie AFLE - The League Europe. Zespół prowadzony przez trenera Dave'a Likinsa pewnie pokonał na wyjeździe 48:7 ostatnią drużynę w tabeli, Firenze Red Lions.
Ekipa z Dolnego Śląska była faworytem tego starcia. Panthers Wrocław w czterech wcześniejszych meczach odnotowali trzy zwycięstwa i jedną porażkę, natomiast debiutujący w europejskich rozgrywkach zespół z Florencji nadal czekał na pierwszą wygraną w sezonie.
W załączonym materiale wideo można obejrzeć skrót meczu Firenze Red Lions - Panthers Wrocław z rozgrywek AFLE - The League Europe. Kolejne spotkanie drużyna Panthers Wrocław rozegra już w najbliższą sobotę (4 lipca). Ich rywalem będą futboliści Paris Lights.