Firenze Red Lions - Panthers Wrocław. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Panthers Wrocław nie dali szans rywalom. Pogrom we Florencji [WIDEO]

Futboliści amerykańscy Panthers Wrocław zanotowali czwarte zwycięstwo w obecnym sezonie AFLE - The League Europe. Zespół prowadzony przez trenera Dave'a Likinsa pewnie pokonał na wyjeździe 48:7 ostatnią drużynę w tabeli, Firenze Red Lions.

Ekipa z Dolnego Śląska była faworytem tego starcia. Panthers Wrocław w czterech wcześniejszych meczach odnotowali trzy zwycięstwa i jedną porażkę, natomiast debiutujący w europejskich rozgrywkach zespół z Florencji nadal czekał na pierwszą wygraną w sezonie.

W załączonym materiale wideo można obejrzeć skrót meczu Firenze Red Lions - Panthers Wrocław z rozgrywek AFLE - The League Europe. Kolejne spotkanie drużyna Panthers Wrocław rozegra już w najbliższą sobotę (4 lipca). Ich rywalem będą futboliści Paris Lights.

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Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba


Polsat Sport
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