Panthers Wrocław - Alpine Rams. Skrót meczu. WIDEO

Spotkanie lepiej rozpoczęli przyjezdni, którzy jako pierwsi zdobyli punkty i objęli prowadzenie. Zawodnicy z Wrocławia potrzebowali trochę czasu, by złapać odpowiedni rytm, jednak z każdą minutą coraz śmielej odpowiadali na akcje przeciwników.

W drugiej kwarcie Panthers doprowadzili do wyrównania za sprawą Michaela Harleya Juniora. Chwilę później Rams ponownie znaleźli się na prowadzeniu, ale jeszcze przed zejściem do szatni skutecznie odpowiedział Maciej Krupa. Po dwóch kwartach na tablicy wyników widniał remis 14:14.

Kluczowy dla losów rywalizacji okazał się trzeci fragment meczu. Wrocławianie całkowicie przejęli inicjatywę, seryjnie zdobywali punkty i bezlitośnie wykorzystywali błędy defensywy przeciwników. Do dorobku zespołu przyczyniali się między innymi Jameson Wang i Kacper Jaszewski, a kolejne podwyższenia dokładał Jakub Ciurkot.

Przewaga gospodarzy rosła z każdą akcją, a po przyłożeniu na 41:14 losy spotkania były już praktycznie rozstrzygnięte. W ostatniej kwarcie Ciurkot dorzucił jeszcze trzy punkty z kopnięcia, ustalając wynik na 44:14. Dla Panthers było to siódme zwycięstwo w dziewięciu meczach obecnego sezonu AFLE. Jedynych porażek wrocławska drużyna doznała w starciach z Rhein Fire oraz Vikings Vienna, z którymi zmierzy się ponownie w kolejnym spotkaniu.



