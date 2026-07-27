Świetne spotkanie Panthers Wrocław! Cenna wygrana na Stadionie Olimpijskim

Paweł Czechowski

Oprac.: Paweł Czechowski

Panthers Wrocław pokonali Alpine Rams 44:14 w meczu międzynarodowych rozgrywek AFLE rozgrywanym na wrocławskim Stadionie Olimpijskim. W następnym spotkaniu polska drużyna zmierzy się na wyjeździe z Vikings Vienna.

Zawodnicy Panthers Wrocław w czarnych strojach wychodzą spod nadmuchiwanej pantery, z przodu flaga Polski.
Panthers WrocławPolsat SportPolsat Sport

Spotkanie od wyjścia na prowadzenie rozpoczęli zawodnicy Alpine Rams. Świetne podanie Setha Morgana wykorzystał Lucas Davoine, a kopał Shane McInerney.

W drugiej kwarcie polski zespół wyrównał dzięki Michaelowi Harleyowi Juniorowi, ale znów na prowadzenie wyszli Rams. W końcu dał o sobie znać Maciej Krupa i pierwsze dwie kwarty kończyliśmy wynikiem 14:14. Trzecia kwarta to już spektakl po stronie Panthers Wrocław i kompletnie załamanie gry obronnej Alpine Rams.

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Wrocławscy futboliści punktowali praktycznie cały czas, a na tablicy wyników swoje punkty zapisali między innymi Jameson Wang czy Kacper Jaszewski. Dodatkowe "oczka" dokładał Jakub Ciurkot i mieliśmy praktycznie zamknięte spotkanie po przyłożeniu na 14:41. Jeszcze w czwartej części spotkania z daleka spróbował Ciurkot i podwyższył ten rezultat na 14:44.

Dla Panter było to siódme zwycięstwo w dziewięciu rozegranych spotkaniach. W tym sezonie AFLE wrocławski zespół uległ tylko Rhein Fire oraz Vikings Vienna.

Alpine Rams - Panthers Wrocław 14:44

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