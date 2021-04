Wtorek przyniósł bardzo przygnębiającą wiadomość dla całego środowiska żużlowego. Zawodnik 7R Stolaro Stal Rzeszów Andrij Karpow, w wyniku nieszczęśliwego wypadku na treningu, odniósł poważne urazy. Obecnie jest utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Zespół Ukraińca wydał ważny komunikat.

Do zdarzenia doszło podczas treningu, który miał miejsce na torze w Grudziądzu.



W pewnej chwili, jadący na trzeciej pozycji Karpow na wyjściu z łuku uderzył w miejsce, gdzie nie było już dmuchanej bandy.

Impet uderzenia był ogromny. 34-letni Ukrainiec nie stracił przytomności, ale prędko został przetransportowany do szpitala.



Zapadła natychmiastowa decyzja o operacji i rozpoczęła się walka o życie sportowca. - U Andrieja stwierdzono złamanie dziewięciu żeber i przebicie płuca, a zawodnik był w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu - informował późnym wieczorem klub z Rzeszowa.

Noc dla fanów speedwaya była pełna niepokoju, aż wreszcie środa przyniosła w miarę pozytywne informacje. Tym razem specjalny komunikat wystosowano na oficjalnym koncie zawodnika w mediach społecznościowych.

Andrij Karpow w stanie poważnym, ale stabilnym

"Serdecznie dziękujemy za liczne telefony, wiadomości oraz słowa otuchy i wsparcia dla Andrija. Kilkanaście minut temu odbyliśmy rozmowę z lekarzem z oddziału intensywnej terapii w Grudziądzu, na którym Andrij obecnie przebywa. Jego stan jest nadal poważny, ale stabilny. Sytuacja nie poprawiła się ani nie pogorszyła. Andrij jest obecnie w stanie śpiączki farmakologicznej, zaintubowany oraz pod baczną obserwacją lekarzy. Trwają dalsze badania, aby móc wykluczyć inne urazy" - napisano w komunikacie.

Co najważniejsze, prognozy dają nadzieję...



"Wstępne rokowania są pomyślne, jednak na obiektywną ocenę trzeba będzie poczekać nawet kilka dni, kiedy to stan Andrija się unormuje. Musimy czekać... Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za wsparcie i pomoc. Szczególne podziękowania kierujemy do Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego oraz zarządu i pracowników GKM Grudziądz S.A. za bardzo szybką i fachową pomoc zaraz po wypadku" - podpisano "team Karpow".