Wadim Tarasienko zgodnie z oczekiwaniami odchodzi z Wilków Krosno. Rosyjski żużlowiec oficjalnie poinformował o tym na swoim fanpage'u na Facebooku. To duże strata beniaminka eWinner 1. Ligi.

O odejściu Wadima Tarasienki z Wilków Krosno mówiło się od dłuższego czasu. Rosjanin potwierdził doniesienia tuż po otwarciu okienka transferowego. Wszystko wskazuje na to, że trafi do Abramczyk Polonii Bydgoszcz. - Nasz team zaczyna nowy rozdział, z tego powodu z przykrością musimy was poinformować ze nie będę reprezentować Wilki Krosno w sezonie 2021 - czytamy na oficjalnym fanpage'u 26-latka na Facebooku.

Tarasienko w poprzednim sezonie okazał się nie tylko liderem krośnian, ale również najskuteczniejszym zawodnikiem 2. Ligi Żużlowej. Regularnie zdobywał dwucyfrówki i uzyskał średnią biegową 2,652. Walnie przyczynił się do kompletu zwycięstw Wilków w całych rozgrywkach. Skutecznie jeździł też w eWinner 1. Lidze, gdzie zdobywał punkty jako gość dla Lokomotivu Daugavpils (średnia biegowa 2,146 - 5. miejsce).

Transfer Rosjanina do Abramczyk Polonii Bydgoszcz jest już na ostatniej prostej. Teraz należy już tylko czekać na potwierdzenie klubu znad Brdy. Niewykluczone, że Jerzy Kanclerz wyłoży karty na stół w trakcie najbliższych godzin. Jeśli przenosiny Tarasienki staną się faktem, to zawodnik dołączy do Andreasa Lyagera i Davida Bellego. Do klubu z województwa kujawsko-pomorskiego ma trafić również Adrian Gała, który pożegnał się z macierzystym Car Gwarant Kapi Meble Budex Startem Gniezno.

Sebastian Zwiewka