Polscy żużlowcy najlepsi w World Games. "Ciśnienie było, nie ma co ukrywać"

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Żużlowa reprezentacja Polski w składzie Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Patryk Dudek wygrała we Wrocławiu turniej par i zdobyła złote medale The World Games 2017. Biało-czerwoni wyprzedzili na podium Australię i Szwecję. - Ciśnienie było, nie ma co ukrywać. Przeciwnicy byli mocni i widać to było na torze, ale to my wygraliśmy i jestem dumny z moich zawodników - powiedział Marek Cieślak, selekcjoner reprezentacji Polski.