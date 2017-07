Tomasz Gollob rozpoczął pracę z egzoszkieletem (wideo)

Kolejne postępy w rehabilitacji Tomasza Golloba. Żużlowiec rozpoczął pracę ze specjalnym urządzeniem, tzw. egzoszkieletem, dzięki któremu ćwiczy chód. Lekarze są zadowoleni z zaangażowania sportowca. - Walczyliśmy o to, żeby była możliwa pozycja siedząca. Teraz przechodzimy do stojącej. Aktualnie przy pomocy urządzenia próbujemy rehabilitacji funkcji chodu. Jest istotnym elementem, bo niebagatelna jest tutaj kwestia psychologiczna, gdy pacjent widzi, że idzie. Dodatkowo to urządzenie ułatwia fizjologiczną funkcję chodu - powiedział koordynator kliniki rehabilitacji Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy Krzysztof Radziszewski.