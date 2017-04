Prof. Marek Harat: Tomasz Gollob podłączony do respiratora. Wideo

Tomasz Gollob w szpitalu w Bydgoszczy przeszedł operację. Legendarny żużlowiec doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku, do którego doszło podczas imprezy motocrossowej. Niedzielną operację przeprowadził prof. Marek Harat. - Przez kilka najbliższych dni pacjent będzie przebywał na oddziale intensywnej opieki medycznej, gdzie będzie podłączony do respiratora. Z pewnością czeka go długa rehabilitacja - stwierdził neurochirurg. Źródło: TVN24/x-news