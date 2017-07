Żużlowiec Grigorij Łaguta na dopingu

Rosyjski żużlowiec ROW-u Rybnik Grigorij Łaguta został przyłapany na dopingu i zawieszony.

Zdjęcie Grigorij Łaguta /Łukasz Trzeszczkowski /Newspix

Polska Agencja Antydopingowa POLADA poinformowała dziś o wykryciu w organizmie Łaguty niedozwolonych środków. Zawodnik został zawieszony, co oznacza brak możliwości startu w dzisiejszym turnieju barażowym Drużynowego Pucharu Świata w Lesznie.

O zawieszeniu zawodnika zadecydowała Główna Komisja Sportu Żużlowego po uzyskaniu informacji od Polskiej Agencji Antydopingowej. Łaguta w ciągu 24 godzin może odwołać się jeszcze do Trybunału Polskiego Związku Motorowego, ale to nie wstrzymuje wykonania orzeczenia. Rosyjskim żużlowcem zajęło się jury zawodów w Lesznie, które wykluczyło go z udziału w barażu.

Łaguta jest jednym z liderów rosyjskiej reprezentacji, która z Australią, Stanami Zjednoczonymi i Łotwą walczy o jedno miejsce w wielkim finale (sobota, godz. 19). Pewni udziału są Polacy, Anglicy i Szwedzi. W turnieju barażowym Łagutę zastąpił rezerwowy Gleb Czugunow.

Dopingowa wpadka Rosjanina może oznaczać też kłopoty jego polskiego klubu ROW Rybnik. Badanie przeprowadzono po meczu z Włókniarzem Częstochowa, wygranym przez ROW 49:41, a Łaguta zdobył w nim 11 punktów. O ewentualnej weryfikacji zdobyczy punktowych i wyniku całego spotkania zadecyduje Ekstraliga.