Żużel. W niedzielę w Zielonej Górze mecz Polska - Reszta Świata

Żużlowa reprezentacja Polski zmierzy się w niedzielę w Zielonej Górze z drużyną Reszty Świata. To pierwszy sprawdzian kadry narodowej w tym sezonie. Rozpocznie on cykl przygotowań do finału Drużynowego Pucharu Świata w Lesznie.

Bartosz Zmarzlik (biały kask)

Mecz Polska - Reszta Świata pierwotnie był zaplanowany na październik ubiegłego roku. Jednak ze względu na fatalne warunki pogodowe został przełożony. Trener reprezentacji Marek Cieślak nie zmienił jednak składu.

W Zielonej Górze barw Polski będą bronić: Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Krzysztof Kasprzak, Grzegorz Zengota, Piotr Pawlicki i Piotr Protasiewicz, kapitan drużyny.

"Spotykają się dwie bardzo mocne ekipy. Stawka tych zawodów daję gwarancję fajnego widowiska. Dla kadry, która jest połączeniem doświadczenia oraz młodości zawodników z cyklu Grand Prix to pierwszy poważny sprawdzian w tym roku, a dla mnie wielki zaszczyt, że mogę po raz pierwszy wystąpić z orłem na piersi w swoim rodzinnym mieście" - powiedział Protasiewicz.

W zespole Reszty Świata wystąpi trzykrotny indywidualny mistrz globu Nicki Pedersen, na torze zobaczymy także Jasona Doyle’a, Andrija Karpowa, Grigorija Łagutę, Nielsa Kristiana Iversena, Fredrika Lindgrena. Trenerem tej drużyny będzie legenda zielonogórskiego klubu Andrzej Huszcza.

Początek spotkania Polska - Reszta Świata w niedzielę, 2 kwietnia o godz. 14.45.

W ramach przygotowań do obrony tytułu Drużynowego Pucharu Świata reprezentacja Polski rozegra jeszcze dwa spotkania kontrolne - 3 maja oraz 15 czerwca.