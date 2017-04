Żużel. Siedem drużyn powalczy o medale mistrzostw Polski par klubowych

W sobotę w Rawiczu żużlowcy odrobią zaległości z ... ubiegłego roku. Siedem zespołów powalczy o medale mistrzostw Polski par klubowych. Tytułu broni Fogo Unia Leszno.

Zdjęcie Piotr Pawlicki (kask czerwony) /Fot. Piotr Jedzura /East News

Turniej w ubiegłym roku był kilkakrotnie przekładany, m.in. ze względu na niesprzyjającą pogodę. Ostatecznie Główna Komisja Sportu Żużlowego zadecydowała, że zawody rozegrane zostaną w 2017 roku przed inauguracją rozgrywek ligowych. O medale będą rywalizować cztery ekipy z ekstraligi - Fogo Unia Leszno, Betard Sparta Wrocław, Get Well Toruń, ROW Rybnik, dwa z pierwszej ligi - Grupa Azoty Unia Tarnów, Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk oraz drugoligowy Kolejarz Rawicz.

Jak powiedział PAP przewodniczący GKSŻ Piotr Szymański, przygotowywana jest nowa formuła rozgrywek. Władzom żużla zależy przede wszystkim na podniesieniu rangi tych zawodów.

"Chcemy zwiększyć pulę nagród, finał będzie też transmitowany przez ogólnopolską telewizję, czego wcześniej nie było. Na razie rozmowy na temat nowej formuły trwają. Co do kwestii udziału w tych mistrzostwach zawodników zagranicznych, to na razie są to tylko spekulacje prasowe. Osobiście jestem za tym, by jeździli wyłącznie Polacy" - podkreślił.

Od kilku lat mistrzostwa rozgrywane są bez eliminacji. Szymański przyznał, że i w następnej edycji odbędzie się tylko finał.

"Turnieje eliminacyjne różnie były traktowane przez kluby, dlatego rozegrany zostanie tylko finał. Zakładamy, że wystąpi w nim pięć zespołów ekstraligi, najlepsza ekipa z pierwszej ligi i zostanie przyznana jedna tzw. dzika karta" - wyjaśnił.

W sobotnim finale (początek o godz. 16) zdecydowanym faworytem wydają się być leszczynianie: Piotr Pawlicki i Janusz Kołodziej. To właśnie drużyna Fogo Unii Leszno broni tytułu z 2015 roku.

Składy uczestników finału MPPK:

Fogo Unia Leszno - Piotr Pawlicki, Janusz Kołodziej

ROW Rybnik - Damian Baliński, Kacper Woryna

Betard Sparta Wrocław - Szymon Woźniak, Tomasz Jędrzejak

Grupa Azoty Unia Tarnów - Jakub Jamróg, Artur Czaja

Kolejarz Rawicz - Arkadiusz Pawlak, Marek Lutowicz

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Oskar Fajfer, Hubert Łęgowik

Get Well Toruń - Adrian Miedziński, Paweł Przedpełski