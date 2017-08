Zamieszanie w PGE Ekstralidze. Tabela może się zmienić

Polska ma najsilniejszą ligę żużlową, ale jej władze nie potrafią tak jej zorganizować, aby po ostatnim meczu sezonu zasadniczego było wiadomo, kto spada, a kto walczy o mistrzostwo. Bałagan spowodowany aferą dopingową Grigorija Łaguty psuje wizerunek polskiego żużla.

Sezon zasadniczy wygrał Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra i w półfinale zmierzy się z czwartą w tabeli Unią Fogo Leszno. Drugą parę półfinałową tworzą Betard Sparta Wrocław i Cash Broker Stal Gorzów. Otwartą sprawą jest jednak to, która z tych drużyn ostatecznie zajmie drugie miejsce. Nie wiadomo także, kto spadnie.

Jeśli ROW Rybnik straci punkty za dopingową wpadkę Grigorija Łaguty, to Stal powiększy swoje konto o dwa "oczka" i wtedy trzy czołowe zespoły będą miały po 25 punktów.

Regulamin w takim wypadku mówi, że: "W przypadku równych sum punktów meczowych dwóch lub więcej drużyn o kolejności w tabeli decydują zdobyte punkty meczowe wyłącznie w meczach między tymi drużynami".

Jeśli tak się stanie, to Falubaz utrzyma pierwsze miejsce, bo ma najlepszy bilans. Na drugie miejsce awansuje Stal, a Sparta spadnie na trzecią lokatę.

Będzie to oznaczać, że gospodarzem pierwszego meczu półfinałowego będzie Sparta, a nie - jak obecnie wynika z tabeli - Stal.

W tym momencie tabelę zamyka Get Well Toruń, ale jeśli Łaguta zostanie uznany winnym przez Polską Agencję Antydopingową, to ROW Rybnik musi liczyć się z utratą punktów i to on spadnie na ostatnie miejsce w tabeli, a to będzie oznaczać degradację.

Zawodnik ma prawo do obrony, ale jego problemy nie mogą paraliżować całej ligi. Poza tym, Grigorij Łaguta oblał test antydopingowy... 11 czerwca.



Mała tabelka w przypadku, gdy 3 drużyny będą miały po 25 pkt:

1. Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 7 pkt

2. Cash Broker Stal Gorzów 4



3. Betard Sparta Wrocław 3

Wyniki:

Betard Sparta - Cash Broker Stal 44:45, 49:41

Cash Broker Stal - Ekantor.pl Falubaz 45:45, 45:45

Ekantor.pl Falubaz - Betard Sparta 48:42, 51:39

Pary półfinałowe:

Fogo Unia Leszno - Ekantor. pl Falubaz Zielona Góra

3 zespół w tabeli - 2 zespół w tabeli



Pierwsze mecze rozegrane zostaną 3 września, rewanże 10 września.