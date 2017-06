Wypadek Tomasza Golloba. Kluczowe zeznania świadka?

Śledczy przesłuchają świadka, który mógł widzieć upadek Tomasza Golloba. Jego zeznania mogą być bardzo istotne dla prowadzonego postępowania - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski.

Zdjęcie Tomasz Gollob /Fot. Łukasz Trzeszczkowski /Newspix

Pod koniec czerwca miało zakończyć się śledztwo ws. wypadku żużlowca na torze motocrossowym w Chełmnnie.

Reklama

"Nie zakończyliśmy śledztwa, gdyż pojawił się mały problem z przesłuchaniem jeszcze jednego ważnego świadka, który pojawił się w toku postępowania. Być może nastąpi to po zakończeniu tej czynności" - wskazał Kukawski.

Prokurator potwierdził, że chodzi o biorącego udział w zawodach członka ekipy zarządzająco-organizującej.

"Wiemy, jaką pełnił funkcję oraz znamy okoliczności wskazane przez innego świadka, które musimy zweryfikować. Ta osoba mogła widzieć upadek Tomasza Golloba" - dodał Kukawski.

Jego zdaniem, do przesłuchania może dojść w każdej chwili. "Policja dostała już zadanie w tym zakresie. Mamy tylko funkcję, którą pełniła ta osoba podczas zawodów, ale nie znamy jej personaliów" - uzupełnił Kukawski.

Jak informował w ubiegłym tygodniu, ekspertyza sporządzona przez biegłego z zakresu medycyny wskazuje na ciężki uszczerbek na zdrowiu Golloba. Potwierdza to kwalifikację prawną, którą przyjęliśmy, wszczynając śledztwo - powiedział wtedy rzecznik Kukawski.

"Z ekspertyzy wynika to, co przypuszczaliśmy. Obrażenia żużlowca stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu - z punktu widzenia prawno-karnego. Nie wynika z tego do końca, w jaki sposób obrażenia powstały" - dodał prokurator.

Ekspertyza o stanie zdrowia Golloba została sporządzona przez biegłego z zakresu medycy sądowej.

46-letni Tomasz Gollob, indywidualny mistrz świata w jeździe na żużlu z 2010 r., 23 kwietnia miał wystartować w motocrossowych mistrzostwach strefy północnej w Chełmnie. Podczas treningu przed zawodami uległ jednak poważnemu wypadkowi.

Jak wykazały badania, doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym, doszło też do złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia między szóstym a siódmym kręgiem oraz do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Miał również stłuczone oba płuca. Przeszedł długą operację i był przez lekarzy utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Po kilku dniach został z niej wybudzony. Od 2 maja znajdował się na oddziale neurochirurgii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy pod opieką prof. Marka Harata, a 22 maja został przeniesiony do kliniki rehabilitacji. Tam ma zabiegi fizykoterapii, hydroterapii i kinezyterapii.