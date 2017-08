Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa pokonał lidera - Betard Spartę Wrocław 47:43 w meczu 13. rundy żużlowej PGE Ekstraligi.

Zdjęcie Rune Holta (kask czerwony) z Włókniarza Vitroszlif CrossFit Częstochowa podczas meczu żużlowej Ekstraligi z Betardem Spartą Wrocław. Z tyłu przewracają się Oskar Polis (niebieski) z Włokniarza i Tai Woffinden (żółty) z Batardu. /Waldemar Deska /PAP ​ROW Rybnik - Get Well Toruń 49:41 w 13. rundzie PGE Ekstraligi ROW Rybnik pokonał Get Well Toruń 49:41 w meczu 13. rundy żużlowej PGE Ekstraligi.

Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa - Betard Sparta Wrocław 47:43

Reklama

Punkt bonusowy: Betard Sparta Wrocław.



Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa: Matej Żagar 13 (2,2,3,3,3), Leon Madsen 12 (3,2,3,3,1), Rune Holta 10 (3,2,0,2,3), Andreas Jonsson 7 (1,3,2,0,1), Oskar Polis 3 (1,1,1), Sebastian Ułamek 2 (0,1,0,1), Michał Gruchalski 0 (0,0,0).



Betard Sparta Wrocław: Maciej Janowski 12 (3,3,1,3,2), Tai Woffinden 8 (2,3,2,1,0), Damian Dróżdż 8 (3,2,1,2), Maksym Drabik 7 (2,1,2,2), Szymon Woźniak 4 (0,0,3,1,0), Vaclav Milik 2 (1,1,0,-,-), Andrzej Lebiediew 2 (0,d,2,0).



Najlepszy czas - 66,33 Leon Madsen w 13. wyścigu. Sędzia: Wojciech Grodzki (Opole). Widzów 12 000.