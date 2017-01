Umorzono śledztwo ws. śmierci żużlowca Krystiana Rempały

Rybnicka prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 18-letniego żużlowca Unii Tarnów Krystiana Rempały, który uległ wypadkowi na torze w Rybniku w maju 2016 r. Wypadek był efektem ryzyka sportowego, nie doszło do popełnienia przestępstwa - uznali śledczy.

Informację o umorzeniu postępowania przekazała we wtorek PAP Karina Kakala z Prokuratury Rejonowej w Rybniku. "Śledztwo zostało umorzone ze względu na brak znamion przestępstwa. W tej sprawie mieliśmy do czynienia z ryzykiem sportowym, kontratypem pozaustawowym"- powiedziała prokurator.

Kontratyp ryzyka sportowego należy do okoliczności wyłączających odpowiedzialność za dany czyn np. w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci innej osoby w sytuacji rywalizacji sportowej. Jest kilka warunków, które pozwalają powołać się na kontratyp ryzyka sportowego: zawody muszą być legalne i przeprowadzone zgodnie z regułami ostrożności, działanie zawodników musi mieć cel sportowy, a ich udział w zawodach być dobrowolny.

W ramach postępowania rybnicka prokuratura zasięgała trzech opinii - sekcyjnej, z zakresu medycyny sportowej i sportu żużlowego. Specjaliści uznali, że tor był prawidłowo przygotowany do zawodów.

Do wypadku doszło 22 maja 2016 r. podczas meczu ekstraligi ROW Rybnik - Unia Tarnów. W drugim biegu na pierwszym wirażu zderzyli się juniorzy obu zespołów Kacper Woryna i Rempała. Woryna o własnych siłach wrócił do parkingu, a Rempała, któremu podczas kolizji spadł kask, został odwieziony do szpitala. Młody zawodnik miał poważne obrażenia głowy i był w ciężkim stanie. Zmarł 28 maja w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju.

Decyzja o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocna. Można ją zaskarżyć do sądu.