- Tomasz Gollob został wybudzony, odłączony od respiratora, oddycha samodzielnie - poinformował Robert Włodarski, ordynator oddziału klinicznego anestezjologii i intensywnej terapii szpitala w Bydgoszczy, gdzie od rana trwał proces wybudzania żużlowca ze śpiączki farmakologicznej.

Zdjęcie Tomasz Gollob /Bartłomiej Zborowski /PAP Tomasz Gollob. Reakcje świata sportu po wypadku żużlowca

- Tomasz Gollob został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, odłączony od respiratora i oddycha samodzielnie. Rozmawia, jest w kontakcie logicznym - taką informację przekazali dziennikarzom TVP Info lekarze bydgoskiego szpitala.

Reklama

- Potwierdzam wybudzenie. Odbyliśmy krótką rozmowę, która dotyczyła najbliższej rodziny pana Tomasza. Odzyskał własny oddech, świadomość, przytomność. Jesteśmy w kontakcie słownym, odpowiada na pytania - mówi lekarz Włodarski.

- Problemów jest sporo, jeśli chodzi o obrażenia klatki piersiowej. W dniu dzisiejszym skupiliśmy się na odzyskaniu wydolności oddechowej i przytomności - dodał.

Inna sprawa, że Gollob zabronił lekarzom udzielania szczegółowych informacji na temat swojego stanu zdrowia.



Przy wybudzaniu obecny był ojciec Tomasza Golloba, a także brat Jacek - także żużlowiec.



Pod szpitalem w Bydgoszczy jest mnóstwo osób. Wśród nich kibice żużla, którzy wspierają Tomasza Golloba.



Proces wybudzania Tomasza Golloba trwał kilka godzin. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, ze sportowcem od kilku godzin był podstawowy kontakt na zasadzie skinięć.

Po trzech godzinach od tragedii na torze w Chełmnie Gollob przeszedł w szpitalu w Bydgoszczy skomplikowaną operację, którą kierował nazywany przez żużlowca "cudotwórcą" neurochirurg prof. Marek Harat.

46-letni zawodnik klubu MrGarden GKM Grudziądz doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym, doszło do złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia między szóstym a siódmym kręgiem. Doszło także do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Szczęśliwie nie został on przerwany, a stłuczone płuca sprawiły, że został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, w której znajdował się do wtorkowego popołudnia.

Wideo Polscy sportowcy wspierają Tomasza Golloba

ŁS