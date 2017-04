Tomasz Gollob uległ poważnemu wypadkowi na treningu

Najlepszy polski żużlowiec w historii 46-letni Tomasz Gollob dzisiaj rano uległ poważnemu wypadkowi podczas mistrzostw Polski strefy północnej w motocrossie na torze Chełmnie. Pierwsze informacje na temat stanu zdrowia weterana speedwaya brzmią bardzo niepokojąco.

Zdjęcie Tomasz Gollob /Fot. Maciej Kulczyński /East News

Wypadek wydarzył się na treningu, Gollob stracił panowanie nad motocyklem i zaliczył upadek. Jak powiedział "Przeglądowi Sportowemu" obecny na miejscu lekarz zawodów Wojciech Kłysiński, były mistrza świata na żużlu uległ groźnym obrażeniom.

"Tomasz Gollob ma poważny uraz głowy i kręgosłupa. Bez badań nic więcej nie mogę powiedzieć, ale wątpię by w tym roku zdołał wyjechać jeszcze na tor" - cytuje doktora "PS".

Legenda polskiego speedwaya najpierw miała trafić do karetki, a następnie została przetransportowana helikopterem do szpitala w Bydgoszczy. To właśnie w tej placówce lekarze już wielokrotnie dokonywali cudów, stawiając na nogi żużlowca, który w swojej karierze miał wiele ciężkich kontuzji.

Niepokój potęguje fakt, że ledwie dwa lata temu wychowanek Polonii Bydgoszcz przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Według relacji świadków Gollob był przytomny.



Od grudnia 2014 roku polski multimedalista reprezentuje barwy klubu MrGarden GKM Grudziądz, rywalizującego w żużlowej PGE Ekstralidze.



