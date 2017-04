Tomasz Gollob. Proces wybudzania w toku, z żużlowcem uzyskano bardzo podstawowy kontakt

- Proces wychodzenia ze śpiączki pana Tomasza Golloba jest w toku, musi być długofalowy, ale wszystko przebiega planowo. Uzyskaliśmy kontakt na bardzo podstawowym poziomie – powiedział podczas briefingu z dziennikarzami Robert Włodarski, ordynator oddziału klinicznego anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy.

Zdjęcie Tomasz Gollob /Fot. Marek Podmokły /

Najlepszy polski żużlowiec w historii nadal jest utrzymany w stanie śpiączki farmakologicznej po tragicznym w skutkach wypadku na torze motocrossowym, do którego doszło w niedzielę w Chełmnie, ale lekarze mówią o postępach.

Reklama

Po trzech godzinach od tragedii Gollob przeszedł w szpitalu w Bydgoszczy skomplikowaną operację, którym kierował nazywany przez żużlowca "cudotwórcą" neurochirurg prof. Marek Harat. 46-letni żużlowiec doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym, doszło do złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia między szóstym a siódmym kręgiem. Doszło także do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Szczęśliwie nie został on przerwany, a stłuczone płuca sprawiły, że jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.



- Proces wybudzania musi być długofalowy. To nie jest kwestia jednej, dwóch, ani nawet trzech godzin. Bardziej trzeba liczyć na 24 godziny, a nawet na dwie doby. Natomiast już są pewne postępy w procesie wybudzania. - powiedział dr n. med. Robert Włodarski.

- Uzyskaliśmy kontakt z panem Tomaszem, natomiast jest to kontakt na bardzo podstawowym poziomie. Myślę, że w najbliższym czasie pacjent odzyska wydolność oddechową oraz świadomość i będę mógł o tym powiadomić - dodał lekarz.