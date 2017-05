Tomasz Gollob odzyskał czucie głębokie w nogach

Bardzo dobre informacje na temat stanu zdrowia Tomasza Golloba, kóry po wypadku motocrossowym przebywa w szpitalu w Bydgoszczy. Jak informuje "Przegląd Sportowy", żużlowiec odzyskał czucie głębokie w nogach.

Zdjęcie Tomasz Gollob /Fot. Łukasz Trzeszczkowski /Newspix.pl

"Przed operacją w ogóle nie było czucia głębokiego. Później pojawiało się sporadycznie. Teraz mogę powiedzieć, że Tomek zaczął odpowiadać na pytania coraz szybciej i bardziej zdecydowanie, a o oznacza, że jest z nim dużo lepiej. Powrót czucia głębokiego daje cień nadziei na powrót pełnego czucia w nogach" - powiedział na łamach "PS" profesor Marek Harat.



46-letni Tomasz Gollob, indywidualny mistrz świata z 2010 roku, 23 kwietnia miał wystartować w motocrossowych mistrzostwach strefy północnej w Chełmnie. Podczas treningu przed zawodami uległ jednak poważnemu wypadkowi.



Jak wykazały badania, doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym, doszło też do złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia między szóstym a siódmym kręgiem oraz do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Miał również stłuczone oba płuca. Przeszedł długą operację i był przez lekarzy utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Ponad trzy tygodnie temu został z niej wybudzony.



Tomasz Gollob to legenda polskiego speedwaya. Na najwyższym podium mistrzostw świata stawał siedmiokrotnie - sześć razy drużynowo i raz indywidualnie (2010). W swojej kolekcji ma jeszcze sześć srebrnych i trzy brązowe medale MŚ. 22 razy wygrał zawody Grand Prix. 30-krotny mistrz Polski (indywidualnie, drużynowo, w parach). Z drużyną Ipswich Witches zdobył w 1998 roku mistrzostwo Wielkiej Brytanii, a w 2005 roku świętował mistrzostwo Szwecji z Vastervik Speedway. Ma też na koncie mnóstwo innych sukcesów zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

